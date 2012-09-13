В Украину едет Кондолиза Райс

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Бывший государственный секретарь США (2005-2009), советник президента США по национальной безопасности (2001-2005), доктор Кондолиза Райс примет участие в работе 9-й Ялтинской ежегодной встречи «Украина и мир: преодолевая завтрашние вызовы вместе», организованной Ялтинской Европейской Стратегией (Yalta European Strategy, YES).

В пятницу, 14 сентября, Кондолиза Райс выступит на пленарной дискуссии, посвященной будущему глобальному порядку и безопасности, сообщает официальный сайт YES.

Также она примет участие в дискуссии вместе с комиссаром Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле, бывшим заместителем Генерального Секретаря ООН, членом парламента Индии Шаши Таруром и основателем, генеральным директором «Лаборатории Касперского» Евгением Касперским.

Как ранее писал Главред, Девятая ялтинская ежегодная встреча «Украина и мир: преодолевая завтрашние вызовы вместе» пройдет в Ливадийском дворце в Ялте с 13 по 16 сентября. В ходе встречи более 200 ведущих представителей политических, деловых и общественных кругов из более 20 стран мира обсудят основные глобальные вызовы и их влияние на Европу, Украину и мир.

фото: YES

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