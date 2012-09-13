Партия регионов увеличила отрыв в избирательной гонке - опрос

{1-} Рейтинги Партии регионов на протяжении последних трех месяцев стабильно растут, увеличивая отрыв от ближайших конкурентов на выборах - оппозиционной «Батьківщини».

Об этом «Главреду» сообщили в социологической группе «Рейтинг».

По результатам опроса, за три месяца Регионы стабильно увеличивали число сторонников: в июле их было 20%, в августе – 25, а в сентябре – 26% опрошенных.

Ближайший конкурент Партии регионов – оппозиционная «Батьківщина» – наоборот, теряет стабильный прирост – ее рейтинги упали с 26% до 23%.

Всего же, по результатам опроса, в Раду проходят четыре партии: Партия регионов (26,3%), «Батьківщина» (22,6%), УДАР (12%), и Компартия (10,8%).

Среди партий, которые пока не набирают необходимого минимума голосов, лидирует «Свобода» - за нее готовы голосовать 4,1% избирателей, «Украина – Вперед!» набирает 3,7%, «Нашу Украину» поддержат 1% избирателей, Радикальную партию Олега Ляшко – 0,6%.

Остальные партии набирают более 2% голосов. При этом неопределившимися остаються 16% избирателей.

40% респондентов заявили, что однозначно придут на выборы, а еще 34% - скорее всего примут в них участие.

Эксперты отмечают, что наибольшая активность избирателей фиксируется на западе и в центре Украины.

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