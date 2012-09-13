Львов покрывает дым горящих торфяников

{1-} Во Львовской области из-за горящих торфяников едкий дым покрывает окраины города.
Об этом сообщает ТСН.
Как стало известно, огонь распространился на площади в четыре гектара: сначала загорелась сухая трава, а потом начал тлеть торф.
Отсутствие ветра не развеивает сажу от пожара, которая оседает в ближайших населенных пунктах: нескольких селах и окраинах Львова.
По словам местных жителей, им трудно дышать и практически ничего не видно.
Спасателям МЧС удалось потушить лишь верхний слой горящей почвы, торф продолжает гореть на глубине в полметра. Чтобы его потушить, надо очень много воды.
А с ней – наибольшие проблемы из-за нерабочего состояния мелиоративных каналов на поле.
Относительно причин чрезвычайного происшествия люди и специалисты говорят в один голос – это поджог.
«Люди просто бездумно сжигают траву. От горения сухой травы оно перекинулось на залежи торфа – то, с чем постоянно боремся, о чем постоянно кричим», - жалуется представитель МЧС во Львовской области Павел Василенко.
Версию о поджоге выдвигают и местные жители.
«Такой жары не было, чтобы оно само загорелось. Это явно поджог», - подтвердил местный житель.
Фото: ТСН
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