Львов покрывает дым горящих торфяников

{1-} Во Львовской области из-за горящих торфяников едкий дым покрывает окраины города.

Об этом сообщает ТСН.

Как стало известно, огонь распространился на площади в четыре гектара: сначала загорелась сухая трава, а потом начал тлеть торф.

Отсутствие ветра не развеивает сажу от пожара, которая оседает в ближайших населенных пунктах: нескольких селах и окраинах Львова.

По словам местных жителей, им трудно дышать и практически ничего не видно.

Спасателям МЧС удалось потушить лишь верхний слой горящей почвы, торф продолжает гореть на глубине в полметра. Чтобы его потушить, надо очень много воды.

А с ней – наибольшие проблемы из-за нерабочего состояния мелиоративных каналов на поле.

Относительно причин чрезвычайного происшествия люди и специалисты говорят в один голос – это поджог.

«Люди просто бездумно сжигают траву. От горения сухой травы оно перекинулось на залежи торфа – то, с чем постоянно боремся, о чем постоянно кричим», - жалуется представитель МЧС во Львовской области Павел Василенко.

Версию о поджоге выдвигают и местные жители.

«Такой жары не было, чтобы оно само загорелось. Это явно поджог», - подтвердил местный житель.

Фото: ТСН

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