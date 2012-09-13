Ющенко уверен, что был лучшим Президентом Украины

{1-}

Лучшими за все время независимости Украины были годы, когда Президентом Украины был Виктор Ющенко.

Об этом заявил сам Виктор Ющенко на пресс-конференции в Сумах 12 сентября, сообщает пресс-служба "Нашей Украины".

"10-15 лет такого курса изменили бы страну до неузнаваемости, подняли бы ее на другой политический и экономический уровень. Создали бы украинское чудо, – убежден Ющенко. – Не хватало только политической стабильности".

Кроме того, Ющенко рассказал, что личным врагом для Путина он стал во время военного конфликта в Абхазии, когда решительно поддержал Грузию.

Он напомнил об истории российско-грузинского конфликта 2008 года, "когда под угрозу была поставлена не только территориальная целостность Грузии – на кону был новый курс на демократизацию постсоветских стран".

"Когда российские войска вошли в Грузию, стало понятно, что это конфликт, который нужно решить надлежащим образом, потому что следующей может стать Украина", – подчеркнул он.

"Если бы военный конфликт в Грузии был решен на других принципах, сейчас была бы совсем другая ситуация со многими насущными вопросами, в том числе и с газом. Сейчас каждая страна будет стоять перед угрозой шантажа энергетического или военного", – отметил Ющенко.

В то же время экс-президент по-прежнему считает Россию важным партнером и соседом Украины. Поэтому личные противоречия мировоззренческого характера не должны были влиять на развитие украино-российских отношений.

"На первом месте должен быть украинский интерес", – подчеркнул он.

Как ранее писал Главред, по мнению объединенной оппозиции партия "Наша Украина", которую ведет на парламентские выборы Виктор Ющенко, имеет целью отобрать голоса оппозиционных партий. Об этом заявил народный депутат от НУНС Вячеслав Кириленко.

"У Ющенко может быть одна игра - отними голоса у объединенной оппозиции. Однако такая игра ничем не закончится, только подтвердит, что страна идет путем четкого разделения на власть и оппозицию", - отметил Кириленко.

фото: razom.org.ua

Новости по теме:

Ющенко и "Наша Украина" намерены отобрать голоса у оппозиции - Кириленко подчеркнул он.

Как ранее писал Главред, по мнению объединенной оппозиции партия

"

фото:

Новости по теме:

Ющенко и "

Ющенко