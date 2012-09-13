Все крупнейшие города Украины могут получить наземное метро

{1-} Украина изучает опыт строительства наземного метрополитена, чтобы пустить его в городах-милионниках.

Об заявил вице-премьер Борис Колесников в Вашингтоне, где он изучает опыт строительства наземного метро, передает «Интерфакс-Украина».

«Если брать во внимание компонент цена и качество, то конечно, для всех украинских городов, которые имеют метрополитен или пытаются его построить, открытое метро намного экономичнее, проще и эффективнее в управлении», - отметил чиновник.

По его словам, на сегодняшний день открытое метро уже проектируется в Донецке, изучается возможность проведения такого метро в тех районах Киева, Харькова и Днепропетровска, где нет исторических зданий.

Кроме того, по словам Колесникова, такой удобный и быстрый вид транспорта необходим и другим городам, например, Львову в контексте подготовки к Олимпиаде, а также Одессе из-за сложной геологии местности.

«Нет смысла вести метро под землю, ведь в 2,5 раза дешевле вести открытым способом. По сути дела за 1 км подземного метро можно построить 3 км наземного. То есть, любой миллионник сегодня может использовать этот опыт», - заверил вице-премьер.

По словам Колесникова, украинскую сторону при изучении этого вопроса больше всего интересует функционирование наземного метро в условиях снегопада, характерного для региона.

«По снегозащите мы получили предварительное понимание, сегодня очень важно учесть все замечания американских специалистов. Услуги американских консалтинговых компаний в плане снегозащиты будут для нас очень полезны», - подчеркнул он.

Также вице-премьер высказал важность использования при строительстве метрополитена продукции украинских производителей.

«Действительно, мы можем использовать продукцию черной металлургии и украинского машиностроения для создания открытого метрополитена. Здесь будет использовано максимальное количество отечественных материалов», - заверил Колесников.

Он высказал надежду, что ведущие компании развернут производство подвижного состава в Украине, что даст возможность закупать вагоны непосредственно в стране.

фото: tov-tob.livejournal.com

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