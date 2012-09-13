Фарион назвала регионала «проституткой, которая учит о морали»

{1-} Скандальная Ирина Фарион назвала сравнила регионала Василия Горбаля с «проституткой, которая учит морали».

Об этом кандидат от «Свободы» заявила в эфире украинского телевидения.

Фарион возмутило, что Горбаль обвинил ВО «Свободу» и «Батьківщину» в лукавстве.

«Господин Василий, и вы мне будете говорить о двуличии? Извините, это когда проститутки учат нас морали, то тогда начинают работать совсем другие факторы!», - заявила Фарион.

По ее словам, Горбаль является «представителем криминальной олигархии и действующей власти, которая уничтожает украинскую державу».

«Этому политику мы на сессии Львовского областного совета вручили билет в Крым, потому что он поддержал размещение Черноморского флота РФ на территории нашего государства», - добавила Фарион.

Среди прочего, регионал обвинил «Свободу» в том, что партия ничего не сделала для области, несмотря на большинство в местных органах власти Львовской области.

На это Фарион ответила: «Мы не имеем большинства во Львовском облсовете. У нас в областном совете есть 41 депутат. А их общее количество там – 116. Посчитайте, большинство это или не большинство».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Ирина Фарион в эфире украинского телевидения назвала русский «языком оккупантов».

«Откуда взялся русский язык? Кто его засеял, на каком гумне он вырос?», - отметила она.

«Если мы уравниваем этот язык на некоторых территориях и, в частности, в Донецке, с украинским, мы уравниваем в правах язык оккупанта с языком коренного населения», - добавила Фарион.

Фото: portal.lviv.ua

Новости по теме:

"Свобода" подала в ЦИК на регистрацию свой избирательный список

«Свобода» объявила первую пятерку на выборы

Фарион о русском языке: На каком гумне он вырос?

Фарион потребовала выключить шансон – водитель маршрутки послал ее