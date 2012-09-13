Европа назвала условия ассоциации с Украиной

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Одним из условий подписания Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной является прекращение преследования оппозиции в Украине.

Об этом говорится в принятой 12 сентября резолюции Европейского парламента относительно ежегодного доклада Совета ЕС об общей внешней и безопасностной политике, сообщает УНИАН.

За документ проголосовал 551 депутат, против – 73, воздержались 78.

Европарламент подчеркивает, что "хотя Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной парафировано, его подписание и ратификация могут состояться, только если Украина выполнит необходимые требования", – написано в резолюции.

Кроме вопроса оппозиции, среди этиих требований – обеспечение уважения прав меньшинств, усиления верховенства права, обеспечение уважения к правам человека.

Депутаты также призвали Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней и безопасностной политики и Еврокомиссии гарантировать необходимые финансовые средства для "дополнительной миссии наблюдателей на выборах".

Кроме того, депутаты обратились к парламенту Украины с призывом пересмотреть Уголовный кодекс.

Европарламент призвал Верховную Раду "внести изменения в Уголовный кодекс, принятый еще в советские времена, путем изъятия уголовных санкций за исключительно политические действия, осуществленные государственными функционерами, которые действовали как официальные лица".

Как ранее писал Главред, Украина и ЕС парафировали Соглашение об ассоциации 30 марта этого года. Переговоры о соглашении продолжались с 2007 года. Евросоюз неоднократно отмечал, что подписание соглашения зависит от того, насколько Киев будет уважать базовые европейские ценности, в частности, права человека и верховенство права.

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