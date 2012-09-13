Соседка Тимошенко по палате рассказала, как пробовала ее еду на яд

{1-} Соседка Юлии Тимошенко по больничной палате ЦКБ «Укрзалізниці» Оксана Мельник заявила, что экс-премьер заставляла ее пробовать пищу во время выхода из голодания.

Об этом Мельник заявила на брифинге в Качановской колонии, передает УНН.

«За время лечения Тимошенко использовала меня в качестве прислуги: я должна была подавать, относить, приносить, помогать ей встать, когда она хотела притвориться больной перед иностранными делегациями и немецкими врачами», - заявила Мельник.

«В то же время могла спокойно, когда забывалась, встать с кровати, сама могла взять вещи из шкафа. Она не выполняла предписания врачей, которые ей предоставлялись», - сообщила Мельник.

«Она могла поднимать гири до 10 кг, делать упражнения на растягивание эластичной резинки, могла качать пресс до 50 раз по три подхода, могла поднимать ноги, сгибая их в коленях, могла пройтись по палате», - сказала женщина.

«Когда она выходила из голодания, она питалась больничной едой и заставляла меня пробовать эту пищу, прежде чем есть самой. Мол, «Сначала ты. Если что-то будет не так, то сначала тебе», - отметила Мельник.

Заключенная также заявила, что «один раз была свидетельницей встречи Власенко и Тимошенко».

«Они довольно близко общались. Отношения были, как между мужчиной и женщиной», - сказала она.

На уточняющий вопрос журналистов о том, в чем проявлялась эта близость, Мельник сказала: «Как они обнимались, целовались – старые друзья так себя вести не могут».

По словам Мельник, она решила рассказать о периоде пребывания в больнице вместе с Тимошенко: «Насторожил факт, что она делала из себя мнимую больную, поэтому я и решила обратиться к прессе».

Напомним, как сообщал «Главред», ранее в СМИ появились заявления сокамерницы Тимошенко Юлии Абапловой, которая рассказала об угрозах со стороны экс-премьера.

В свою очередь адвокат Тимошенко Сергей Власенко рассказал, что сокамерница и соседка по палате находились под давлением тюремщиков, обвиняя экс-премьера в угрозах.

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