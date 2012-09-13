Стали известны новые подробности бунта в «Беркуте»

{1-} Бойцы спецподразделения «Беркут» платили начальству по 150 гривен в месяц, чтобы сохранить работу. На эти деньги их командир расширял свой кабинет и покупал компьютеры, передает «Сегодня».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в Сумской области было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением руководством местного «Беркута».

По словам сумских спецназовцев, такие поборы приняты во многих областях.

«Да 28 сотрудников сумского «Беркута» обратились с заявлением, в котором написали, что их начальство каждый месяц требует у них по 150 грн», - заявил пресс-секретарь сумской облпрокуратуры Алексей Деревянко.

Как уточнили в прокуратуре, бойцам грозили лишением премии и другими неприятностями, вплоть до увольнения.

«Мы провели проверку, опросили около 60 сотрудников. Есть данные, что с них действительно требовали деньги. Деньги брал замкомвзвода, а кому эти суммы шли дальше – это выяснит следствие», - заявили прокуроры.

«Возбуждено уголовное дело, будем выявлять фигурантов. Командование «Беркута» на время следствия отстранено от выполнения своих обязанностей», - отметили в прокуратуре.

Спецназовцы, которые написали заявление в прокуратуре, заявили, что на время следствия опасаются называть свои имена и фамилии.

«В июне прошлого года нас собрал наш командир и сказал: «Ребята, давайте, чтобы мы не ссорились и никто никого не увольнял, вы будете мне сдавать каждый месяц по 150 гривен». Кто возмутился – этим говорил зайти в кабинет, он брал их на испуг», - рассказал один бойцов.

Также он уточнил, что попытался воспротивиться поборам, но командир ему объяснил, что последствием отказа платить станет увольнение.

«Я понял, если откажусь – уволит. Зарплата у меня 4 тысячи гривен. А командир тем временем расширял себе кабинет, покупал компьютеры. Лично ему деньги мы не давали, видимо, он перестраховывался – брал замком. Деньги сдавали почти 60 бойцов, несложно подсчитать, что в месяц общий платеж был около 7 тысяч гривен плюс к его зарплате», - заверил боец.

Другой беркутовец из того же взвода также подтвердил, что сдавал по 150 гривен с июня прошлого года.

«Когда к нам приезжала проверка, то раздали анонимные анкеты, многие все изложили как есть, но на этом все и закончилось», - заявил он.

Командир подразделения Александр Малоштан ответил кратко: «Мой телефон прослушивается. Впереди выборы, поэтому делайте выводы сами. У этого скандала есть несколько зачинщиков, и не только среди рядовых».

В свою очередь, Генпрокуратура не исключила, что после случая в Сумах проведут массовые проверки спецподразделений по всей стране.

фото: Facebook

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