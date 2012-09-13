Астрологи назвали победителей выборов Рады

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На грядущих парламентских выборах звезды и цифры сулят удачу партии Виталия Кличко и объединенной оппозиции. А для Партии регионов и ВО "Свобода" грядут не лучшие времена.

В то же время прогнозы астролога Влада Росса и нумеролога Людмилы Савиной совпадают не всегда, сообщает ТСН.

В частности, астролог уверяет, что у Арсения Яценюка вторая половина года – это взлет и удача. "У него звездный час – Юпитер сейчас находится в Близнецах. (Яценюк по гороскопу – Близнецы). А Юпитер – это символ счастья, удачи, процветания и успеха. Видите, все-таки Яценюк смог договорится и стать лидером объединенной оппозиции", – отмечает он и уверяет, что именно благодаря благоприятному гороскопу Яценюка объединенная оппозиция будет на первом месте по спискам. "Если бы выборы президента проходили в этом году и Арсений Петрович в них участвовал, то вполне возможно, что он бы и выиграл", – заявил Росс.

А вот нумеролог считает иначе: "Карта показывает, что желание Яценюка стать президентом будет блокироваться". А вообще, по мнению Людмилы Савиной, 2012 год для Яценюка – это год перемен и авантюризма.

В отношении Виталия Кличко нумеролог и астролог также разошлись.

"Сейчас у Кличко не самое лучшее время, чтобы кардинально менять свою жизнь, – говорит Людмила Савина. – Год тяжелый. Требует максимальной выкладки и Виталий Кличко еще окончательно не осознал, чего он хочет".

В то же время, астролог пророчит Раку-Кличко звездный час. "Если бы выборы мэра Киева были бы сейчас, то Кличко легко бы их выиграл. Вторая половина года у Кличко – удача и успех. Естественно, его партия войдет в парламент. И он займет там очень важную позицию".

По его мнению, главное, чтобы те, кто зайдет с Кличко в парламент, его не предали. "Но он впоследствии все равно поменяет команду и уже с другими людьми будет вести политическую деятельность", - предрекает астролог.

И только в оценке первого номера Партии регионов и звезды, и цифры совпали: у Стрельца – Николая Азарова сейчас трудный период.

"Ему сейчас самое главное продержаться в кресле, потому что расположение звезд для него - хуже не придумаешь, особенно перед самым его днем рождения (день рождения у Азарова 17 декабря). Если он продержится до дня своего рождения, то, наверное, и на следующий год будет премьером", – поведали звезды Владу Россу.

По мнению астролога, так как Азаров – №1 Партии регионов, то она точно по спискам первое место не займет.

Зато у лидера коммунистов Петра Симоненко (по гороскопу Льва) все будет хорошо.

"Для Симоненко – это успешный год, потому что он родился в год Дракона. Выборы для Петра Николаевича будут проходить в благоприятный период", – отметила нумеролог.

А вот у Скорпиона Олега Тягнибока не очень благоприятная ситуация. "В этом году звезды к нему не очень расположены. Звезды к нему были расположены в прошлом году. Если бы в прошлом году были бы парламентские выборы, то Тягнибок бы их легко прошел. В этом году у него не очень хорошие шансы, но пусть старается", – обнадежил Влад Росс.

"Конец 2012 - начало 2013 года крайне опасный период для Олега Тягнибока, - заверяет нумеролог. - Рисковать в этом году для него крайне опасно и невыгодно. 28 октября 2012-го – это не его день".

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