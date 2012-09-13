Янукович встретился с премьером Турции

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В Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора Януковича и Премьер-министра Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Прозвучали Государственные гимны Украины и Турции, Президент и Премьер-министр обошли строй воинов Почетного караула. Церемония завершилась представлением официальных делегаций двух стран, сообщает официальный сайт главы государства.
В настоящее время проходит встреча Виктора Януковича и Реджепа Тайипа Эрдогана в формате «с глазу на глаз».
После встречи лидеров государств под председательством Президента Украины и Премьер-министра Турецкой Республики состоится Второе заседание украинско-турецкого Стратегического совета высокого уровня.
По итогам заседания планируется подписание двусторонних документов.
фото: president.gov.ua
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