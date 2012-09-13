В Польше новая авария с украинцами: один погиб, восемь ранены

{1-} В Польше произошла авария, в которой пострадали девять граждан Украины: один человек погиб, еще восемь – получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщает УНИАН.
ДТП произошло на территории Лодзинского воеводства.
Раненые госпитализированы в местную больницу.
МИД Украины направил к месту происшествия своего представителя, чтобы выяснить обстоятельства происшествия и обеспечить надлежащее консульское сопровождение украинцев.
Дело находится на особом контроле в Посольстве Украины и Департаменте консульской службы.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 30 июля в Польше на железнодорожном переезде поезд столкнулся с микроавтобусом, в котором ехали 10 украинцев. Тогда погибли 9 человек.
фото: gazeta.pl
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