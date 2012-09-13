Тимошенко не могла угрожать сокамернице под видеонаблюдением - адвокат

{1-} Юлия Тимошенко не могла угрожать сокамернице и принуждать ее написать письмо, поскольку находилась под круглосуточным видеонаблюдением.

Об этом заявил адвокат экс-премьера Сергей Власенко, передает УНИАН.

«Говорить о том, что Тимошенко могла принуждать кого-то что-то делать, находясь под 24-часовым видеонаблюдением, – это просто абсурд. В то же время я могу с уверенностью сказать, что оба эти человека (Абаплова – сокамерница, и Мельник – соседка Тимошенко по больничной палате – прим.ред.) находятся под тотальным контролем пенитенциарной системы и, очевидно, они от нее полностью и тотально зависимы», - уверен Власенко.

Кроме того, защитник также удивлен тем, что Абаплова заявила о давлении и угрозах со стороны Тимошенко только спустя пять месяцев, а не сразу.

Власенко убежден, что, если бы экс-премьер действительно принуждала сокамерницу написать письмо, то видеозапись этого инцидента давно была бы обнародована.

Кроме того, если бы Тимошенко угрожала Абапловой, то, чтобы перевестись в другое помещение, сокамернице достаточно было пожаловаться администрации.

«24 часа в сутки ведется видеонаблюдение за Юлией Владимировной. Абаплова видела Юлию Владимировну в последний раз больше 5 месяцев назад и только сегодня она вышла с этими заявлениями. Если она эти письма писала под какую-то диктовку, почему она не сказала сразу, то есть это все абсурд на абсурде и абсурдом погоняет», - убежден Власенко.

«Если бы, не дай Бог, что-то было не так, они бы уже это видео восемь раз вывесили, только видео не пятимесячной давности, которое они где-то сейчас могут монтировать тихонько, а делали бы это в режиме он-лайн», - убежден Власенко.

Также адвокат удовлетворен тем, что Абаплова сама подтвердила подлинность письма к нему. По мнению Власенко, это подтверждает правдивость изложенной в письме информации.

«Для меня самое главное, что Абаплова признала подлинность своего письма, которое подтверждает все, о чем я говорил», - отметил он.

Также Власенко убежден, что брифинг Абапловой и Мельник в колонии инициировали тюремщики, а не заключенные.

«Я провел пресс-конференцию, закончилась она около 14.00, первая информация разошлась с пресс-конференции после 15.00. Мне крайне интересно, как об этом узнала простая заключенная Абаплова, простая заключенная Мельник, как они успели так быстро написать заявление, как они успели так быстро организовать прессу, если это все делалось по их просьбе. В 14.00 я закончил свою пресс-конференцию, а они уже в 18.30 оправдывались – конечно же, это специально организовано», - убежден Власенко.

По его мнению, кампания дискредитации Тимошенко будет продолжаться.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в СМИ появились заявления сокамерницы Тимошенко Юлии Абапловой, которая рассказала об угрозах со стороны экс-премьера.

Также на брифинге в Качановской колонии выступила и соседка Тимошенко по больничной палате, которая заявила, что она была вынуждена пробовать еду Тимошенко на наличие яда.

В свою очередь адвокат Тимошенко Сергей Власенко рассказал, что сокамерница и соседка по палате находились под давлением тюремщиков, обвиняя экс-премьера в угрозах.

Новости по теме:

Когда закончится судебный марафон Тимошенко

Соседка Тимошенко по палате рассказала, как пробовала ее еду на яд

Тимошенко не выполняла предписания врачей - соседка по палате

Соседка по больнице: Тимошенко и Власенко не просто друзья

Тюремщики: Тимошенко угрожала своей сокамернице