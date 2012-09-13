В Йемене охрана расстреляла демонстрацию у посольства США

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В городе Сана – столице Йемена, демонстрация у стен посольства США завершилась расстрелом протестующих.

Об этом со ссылкой на телеканал Al-Arabia передает «Интерфакс-Украина».

Огонь открыла охрана представительства после того, как демонстранты разбили окна в здании рядом с посольством и попытались ворваться на дипломатическую территорию через главный вход.

Сообщается о нескольких раненных демонстрантах.

Как стало известно, американское посольство проводит эвакуацию сотрудников.

По некоторым данным, демонстранты подожгли автомобили с дипломатическими номерами. В ответ полиция применила водометы.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, причиной акции протеста мусульман стал фильм «Невинность ислама», снятый жителем Калифорнии израильского происхождения Сэмом Бэйсилом. Фильм представляет собой версию жизнеописания пророка Мухаммеда и зарождения ислама, выполненную в оскорбительном тоне.

Возмущение стало нарастать после того, как копия фильма с арабским переводом появилась на YouTube.

Сообщения об акциях протеста поступили также из Египта и Туниса. В Ливии протестующие ворвались в здание консульства и убили посла США и троих американских дипломатов.

Фото, видео : rt.com

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