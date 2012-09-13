Украина сократила закупку российского газа

{1-} Украина сократит объем закупки российского газа в 2013 году на 10%.
Об этом заявил министр энергетики Юрий Бойко, передает «Интерфакс-Украина».
Заявка на закупку российского газа в будущем году предполагает 24,5 миллиарда кубометров.
«Мы направили им заявку еще в сроки, указанные в требованиях контракта, в конце июля. И наши планы мы строим, исходя из той заявки, которую направили – это 24,5 млрд метров кубических», - заявил министр.
Также Бойко напомнил, что на текущий год Украина подавала заявку на закупку 27 млрд кубометров газа.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в январе-августе 2012 года Украина сократила импорт российского газа на 34% - до 21,5 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.
фото: kmu.gov.ua
Новости по теме:
Между Украиной и Россией возник новый газовый конфликт
Европа готова оштрафовать «Газпром» на 10 миллиардов
Украина на треть сократила импорт российского газа