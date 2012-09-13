СМИ назвали главных кандидатов на отставку из Кабмина

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Перестановки в правительстве начнутся сразу после парламентских выборов, поскольку многие министры являются проходными кандидатами в народные депутаты.

Первыми лишатся портфелей главы Минэкономики и МЧС – Порошенко и Балога с большой вероятностью поменяют их на депутатский мандат, пишет Газета киевская.

При этом Азарова "уйдут" только в случае кризиса. Нынешний премьер-министр и №1 в списке ПР Николай Азаров может потерять свое кресло лишь в случае сильнейшего финансово-экономического кризиса, который некоторые аналитики прогнозируют к концу года или в начале 2013-го. В таком случае оппозиция на волне общественного недовольства падением гривни и повышением цен, а также примкнувшие к ним ситуативно мелкие группы и фракции могут набрать 226 голосов для вотума недоверия правительству. До того, как гром грянет, Азаров может быть спокоен: как глава, судя по нынешним опросам, самой многочисленной фракции в будущем парламенте он пока что гарантированно остается на посту.

МЧС и Минэкономики будут обезглавлены чуть ли не сразу после присяги. Первыми кандидатурами на вылет из правительства называют, естественно, министра экономики Петра Порошенко и главу МЧС Виктора Балогу. Эти два политика со стажем имеют 99,9% шансов попасть в парламент по мажоритарным округам (Порошенко в Винницкой области, Балога в родном Закарпатье) и будут создавать там свои депутатские группы.

В то же время, независимо от результатов выборов, Президент сохранит контроль на силовым и финансовым блоком Кабмина.

"Силовики, СБУ, Нацбанк, Минфин – эти ведомства и далее будут возглавлять люди Президента. Эти же лица или другие, но – свои. А должности вице-премьеров, других министров вполне могут быть выставлены на торги. Но туда вероятно придут люди совсем не из списков, а незадействованные в парламентской кампании. Депутаты, оглядываясь на пример того же Волги (Василий, экс-глава Госфинуслуг, обвиненный во взяточничестве и ожидающий приговора суда в СИЗО. – Ред.), не захотят променять депутатский иммунитет на кресло в министерстве", – считает политолог Тарас Березовец.

По мнению политологов, ни Объединенная оппозиция, ни УДАР в формировании нового правительства принимать участие не будут. Иначе это будет расценено народом как союз с властью, на противостоянии с которой у них, собственно, и строится нынешняя предвыборная кампания. Во всяком случае, не сразу после выборов. Правда, нельзя исключать, что из оппозиционных фракций уйдут так называемые "тушки", которые взамен лояльности к власти захотят какие-то должности для себя или своих протеже. Но вряд ли тут пойдет речь о министерских креслах – скорее, замминистров или глав тех или иных госслужб.

Коммунисты тоже будут претендовать на министерские посты за согласованные действия с ПР в парламенте. Возможно, они захотят взять себе Министерство аграрной промышленности, которое сейчас возглавляет Николай Присяжнюк.

фото: lifedon.com.ua

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