Тюремщики опубликовали новое скандальное видео сокамерниц Тимошенко

Пресс-служба Государственной пенитенциарной службы обнародовала видеозаписи последних интервью бывших сокамерниц Юлии Тимошенко – Юлии Абапловой и Оксаны Мельник, в которых они рассказали о времени, проведенном с экс-премьером.

В частности, Абаплова сообщила, что Тимошенко использовала ее для пиара.

«Тимошенко и ее команда пиарятся за счет простых людей. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое. Мы хорошо сидим, никто нас не обижает и все эти инсинуации Тимошенко нам не понятны», – сказала Юлия Абаплова.

«Я жива и здорова, абсолютно не больна и хорошо выгляжу, я так думаю. А то, что было сказано, что я сижу в карцерах – это не соответствует действительности. Никто на меня не давил, не бил, ногами не пинал. А это видно по моему внешнему виду», – добавила она.

В то же время Оксана Мельник, которая с мая по август находилась в одной палате с Тимошенко в харьковской ЦКБ№5, заявила, что Тимошенко "прикидывается мнимой больной".

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Мельник заявила, что сторонники Тимошенко, опасаясь того, что она может разоблачить истинное состояние здоровья Тимошенко, оказывают давление на ее семью. 17-летнюю дочь Мельник без сопровождения отправили из Крыма в Харьков, якобы для организации свидания и передачи матери. После этого инцидента Мельник обратилась за защитой к администрации Качановской колонии.

Обе заключенные выразили благодарность руководству колонии за возможность рассказать об истинном положении дел.

Как ранее писал Главред, защита Юлии Тимошенко заявила, что на сокамерниц экс-премьера насильно заставляли дать неправдивую информацию о состоянии здоровья экс-премьера.

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