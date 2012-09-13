Капитан Costa Concordia знал, что лайнер тонет, но эвакуации не объявил

{1-} Капитан затонувшего лайнера Costa Concordia Франческо Скеттино и глава кризисного центра компании-судовладельца Costa Crociere Роберто Феррарини знали, что судно идет ко дну, но не объявили эвакуации вовремя.

Следовательно, они повинны в смерти людей – такой вывод следует из заключения комиссии независимых экспертов, которые провели изучение бортовых самописцев. Материалы были переданы в прокуратуру города Гроссето которая ведет дело, сообщает Vesti.ru.

После изучения записи всех разговоров капитана с членами экипажа, кризисным центром и управлением портами. Эксперты пришли к выводу, что уже через шесть минут после столкновения с рифом, Скеттино знал о том, что корабль идет ко дну.

В кризисный центр он сообщил о затоплении трех секций в машинном отделении, однако от Феррарини не последовало распоряжения дать команду «покинуть судно». В итоге эвакуация пассажиров началась на 50 минут позже положенного.

При этом многие члены экипажа были не подготовлены и не знали, как действовать в чрезвычайной ситуации.

Из записей «черного ящика» следует, что Скеттино давал «нечеткие команды», которые не понимал рулевой, что привело к дополнительным ошибкам в управлении судном в момент аварии.

К тому же Скеттино явно не отдавал отчет в своих действиях и недооценивал опасность ситуации, считают независимые эксперты. Во время последнего разговора с Феррарини, когда уже была дана команда на эвакуацию, капитан спросил: «Что я скажу журналистам?»

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, круизный лайнер Costa Concordia, на борту которого находилось более четырех тысяч пассажиров, совершал плавание по Средиземноморью, когда 13 января по вине капитана корабль налетел на подводную скалу у побережья Италии.

Получившее 70-метровую пробоину в корпусе судно легло на бок на рифы у берега.

В результате катастрофы погибли более 30 человек, смерти которых, возможно, удалось бы избежать, если бы Скеттино надлежащим образом организовал эвакуацию пассажиров вместо того, чтобы в числе первых покидать терпящее бедствие судно.

При этом в компании Costa Crociere, которой принадлежит лайнер, Франческо Скеттино был на хорошем счету. В общей сложности он проработал там 11 лет, в том числе более пяти лет — капитаном. На протяжении этих лет он регулярно проходил все обязательные медосмотры и освидетельствования, в том числе психолога, и не имел нареканий со стороны руководства.

В Италии слушания по делу крушения лайнера начались 17 января. В прокуратуре считают, что капитан судна Франческо Скеттино раньше многих пассажиров покинул тонущее судно, и потому несет ответственность за гибель людей.

Обвинение требует для Скеттино 15 лет тюрьмы.

Фото: Vesti.ru

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