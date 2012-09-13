Сайт Херсонской ОГА был взломан по приказу губернатора

{1-} Официальный сайт Херсонской госадминистрации был отключен губернатором области Николаем Костяком.

По его словам, сайт отключили, чтобы изменить его внешний вид и наполнение, передает УНИАН.

«Нас не удовлетворял тот уровень освещения социально-политической и экономической жизни области, который был на старом сайте. Я бываю в селах, в районах и вижу, что люди там не знают о том, что происходит в регионе, что обсуждается на совещаниях в облгосадминистрации, какие решения принимаются, что меняется», - сообщил Костяк, комментируя свое решение.

При этом губернатор отметил, что 13 сентября он собирал совещание по поводу изменений в информационной политике ОГА и ругал некоторых подчиненных.

«Там (на старом сайте ОГА – прим.ред.) есть такие примеры, что пришлось некоторых из руководителей структурных подразделений ОГА буквально «тыкать носом», потому что видно по информации, что уже год не заходили на сайт», - отметил губернатор.

Относительно способа, который он выбрал, чтобы привлечь внимание к формату сайта, губернатор уверен что поступил правильно.

«Мы подошли к этому вопросу креативно: мы хотели сделать сенсацию и мы ее преподнесли», - отметил Костяк и показал пачку распечаток информации о хакерском нападении на сайт ОГА из центральных СМИ.

Также глава области сообщил, что к работе на сайте привлечена «талантливая, креативная молодежь, которая готова работать на сайте не за деньги».

«Стоимость этого проекта ноль целых ноль десятых денег», - подчеркнул Костяк.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, официальный сайт Херсонской ОГА 12 сентября прекратил свою работу – на нем появилась заставка с маской Гая Фокса, избранной символом хакерского объединения Anonimous.

На сайте стоял счетчик, и надпись: «До початку нової інформаційної ери на Херсонщині залишилось:..».

В пресс-службе администрации сообщали, что сайт, скорее всего, подвергся хакерской атаке.

Фото: скрин-шот сайта Херсонской ОГА

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