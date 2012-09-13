Тюремщики заявили, что на сокамерницу Тимошенко никто не давил

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Служебная проверка, проведенная по факту заявления бывшей сокамерницы экс-премьера Юлии Тимошенко Юлии Абапловой, обнародованному защитником Сергеем Власенко, о якобы существующей угрозе для жизни Тимошенко и Абапловой, не подтвердила факты, изложенные в данном заявлении. В то же время, в колонии нет и заявления Абапловой о давлении со стороны Тимошенко.

Об этом 13 сентября заявила заместитель начальника Качановской исправительной колонии Оксана Кошлач.

"Проведена служебная проверка, в ходе которой были опрошены как сотрудники, которые несли службу во время пребывания Юлии Владимировны в нашей колонии, так и осужденные. Фактов, которые подтвердили бы изложенное в заявлении, не существует, и не могло существовать. Вы все прекрасно понимаете, что мы служащие, которых контролирует вышестоящие органы и каких-либо нарушений прав человека, в особенности Юлии Владимировны, даже быть не могло", – сообщила Кошлач.

"Если защитники знали о данном факте, почему именно вчера, по прошествии такого времени (заявление, которым располагает Власенко, датировано 25 марта. – Ред.) это заявление было опубликовано. Это чьи-то политические игры, в которых мы не хотим принимать участие. Пусть политики, которые занимаются всеми провокациями и играми, просто нам дадут нормально, по человечески работать", – сказала она.

По словам замначальника колонии, заявление Абапловой, обнародованное Власенко, не было зарегистрировано в колонии. Она предположила, что Тимошенко сама передала это заявление своему защитнику.

Кошлач также сообщила, что руководство колонии не получало заявлений Абапловой о давлении на нее со стороны Тимошенко. "Ни в устной, ни в письменной форме, таких заявлений не было", - сказала она.

Как ранее писал Главред, на персональном сайте экс-премьера Украины Юлии Тимошенко была обнародована фотокопия письма Юлии Абапловой. Защитник экс-премьера Сергей Власенко, обнародовавший письмо на пресс-конференции 12 сентября, отметил, что этот документ был написан 25 марта 2012 собственноручно Абапловой, "с целью оградить себя и Тимошенко".

В частности, в письме отмечается, что в последнее время "начинается активный процесс дискредитации Юлии Тимошенко". "Ее просто убьют здесь, я знаю это, я вижу и слышу. Чем ближе время к Европейскому суду, тем больше они начинают дергаться. Они уже не думают о последствиях, у них панический страх, что она выйдет... Когда-то я сказала оперативнику о том, что хорошо, что Юлия Владимировна скоро пойдет домой, а он мне сказал, что даже если Европейский суд решит ее выпустить, против нее новое дело откроют и она все равно будет сидеть, никто ее на свободу не выпустит", – написано в обнародованном на сайте.Тимошенко письме. Позже сама Абаплова на брифинге, организованном руководством колонии, заявила, что экс-премьер использует ее для своей пиар-компании.

"По поводу последних заявлений от госпожи Тимошенко, я хочу сказать, что да, я писала это заявление (обнародованное Власенко. – Ред.), но писала я его под диктовку той же госпожи Тимошенко. Это просто называется использовали. Использовали тогда, используют сейчас. И я так понимаю, будут использовать в дальнейшем, что очень удобно. Просто напросто делать кампанию за счет простых людей... Если занимаются политикой, пусть .занимаются без использования людей, которые отбывают наказание в колонии. Мы ей ничем не мешаем, мы хорошо сидим, к нам хорошо относятся", – сказала Абаплова.

фото: odnoklassniki.ru

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