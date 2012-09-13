Балога решил подать в отставку

{1-} Министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога решил уволиться из Кабмина.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Моя сегодняшняя работа на должности министра МЧС подходит к завершению. В моральном плане она была довольно обременительной», - отметил Балога.

Также министр заявил, что он счастлив окончанию своей «каденции».

«Хочу поскорее получить штамп в своей трудовой книжке, где будет написано «уволен в связи с переходом на другую работу» или «по собственному желанию». Для меня это вопрос номер один сегодня», - подытожил Балога.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в августе глава МЧС заявил, что после выборов не планирует возвращаться на работу в Кабмин.

При этом, отвечая на вопрос о возможности вернуться в исполнительную власть, он сказал: «Шансы минимальны».

6 августа Балога отбыл в отпуск на период избирательной кампании. На время отпуска выполнение обязанностей министра возложено на его первого заместителя – Виталия Бута.

Кандидатура Балоги на парламентских выборах утверждена закреплена за округом №69 по Закарпатской области.

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