Европа заявила о резком ухудшении соблюдения прав человека в России

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Европейский парламент 13 сентября принял резолюцию, в которой говорится о резком ухудшении ситуации с правами человека в России за последние несколько месяцев.

В документе отмечается , что в последнее время в Росси принят ряд законов, чреватых ограничением свободы слова и собраний, сообщает ВВС.

Российские власти "приняли серию законов, которые содержат двусмысленные положения и могут быть использованы для дальнейшего ограничения действий оппозиции и гражданского общества, а также ограничения свободы слова и собраний", говорится в резолюции.

Кроме того, "глубокую обеспокоенность" европейских парламентариев вызывают уголовные преследования участников акции протеста в Москве 6 мая, расследование в отношении депутата российской Думы Геннадия Гудкова, а также приговор участницам панк-группы Pussy Riot.

Как ранее писал Главред, в принятой 12 сентября резолюции Европейского парламента относительно ежегодного доклада Совета ЕС об общей внешней и безопасностной политике, одним из условий подписания Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной названо прекращение преследования оппозиции в Украине.

За документ проголосовал 551 депутат, против – 73, воздержались 78.

фото: lifedon.com.ua

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