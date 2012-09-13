{1-} Посольство США в Берлине эвакуировано из-за угрозы теракта.

Об этом со ссылкой на МВД сообщает Focus.

В то же время точной информации о происходящем пока нет. Одна из сотрудниц дипломатической миссии пожаловалась на металлический привкус во рту после того, как получила документы от посетителя.

Почувствовав недомогание, она вызвала службу безопасности посольства. Человек, который передал подозрительные документы, до сих пор находится в здании дипмиссии.

Как сообщили местному телеканалу в посольстве, эвакуация началась из-за подозрительной посылки. Пожарные заявили, что сразу после получения посылки с подозрительным содержанием три человека, находившихся в здании посольства, пожаловались на внезапное раздражение дыхательных путей.

Звонок в полицию поступил в 11:15 по местному времени (12:15 по Киеву). Выдача виз в посольстве временно приостановлена. Сейчас здание осматривают криминалисты и пожарные.

Напомним, меры предосторожности в берлинском посольстве США связаны с атаками на американских дипломатов после выхода любительского фильма «Невинность ислама».

Альтернативная история жизни пророка Мухаммеда была снята американцем израильского происхождения.

В исламском мире 11 сентября начались акции протеста, которые переросли в вооруженные столкновения: исламисты обстреляли из гранатометов и сожгли посольство США в Ливии.

В результате той атаки погибли американский посол в Ливии и трое сотрудников дипмиссии. Также было совершено нападение на посольство США в Египте и Йемене.

В Тунисе и Иране состоялись протестные демонстрации.

Отметим, что националистическая организация Pro Deutschland заявила, что собирается устроить в Германии публичный показ скандального фильма.

Ранее эта группа стала известна благодаря тому, что демонстрировали карикатуры на пророка Мухаммеда.

фото: news.am

Новости по теме:

В Йемене охрана расстреляла демонстрацию у посольства США

США направляют в Ливию боевые корабли и эвакуируют дипломатов

В Ливии при обстреле консульства США погиб американский посол

США направят в Ливию отряд спецназа