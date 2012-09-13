Массажист Азарова пошел в депутаты и раздает пайки

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Бывший личный массажист премьер-министра Азарова, а нынче кандидат в депутаты от Партии регионов по 97 избирательному округу (г. Бровары) Сергей Федоренко 12 сентября провел массовую раздачу продуктов детям войны.

Видео, на котором пенсионерам раздают продуктовые наборы, обнародовала пресс-служба ОО "Общественная защита Киевщины", сообщает Украинская правда.

Как стало известно, 12 сентября в броварском доме культуры "Прометей" происходила раздача продуктовых наборов детям войны. Продукты раздавали в пакетах с написано "Социальная программа Сергея Федоренко "Люди наше будущее".

Получить набор можно было только по приглашению на "праздничный концерт", на которм указывалось, что "это приглашение дает право на получение подарка". По информации горожан, в этот день ни в Украине, ни в Броварах не отмечали никакого государственного или религиозного праздника.

В целом за наборами пришли около 200 людей пожилого возраста.

Напомним, что в ч. 13 ст. 74 закона "О выборах народных депутатов" утверждается: "Запрещается проводить предвыборную агитацию, которая сопровождается предоставлением избирателям, учреждениям, организациям средств либо бесплатно или на льготных условиях товаров, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных ценностей. Такая предвыборная агитация... является косвенным подкупом избирателей".

Представители общественной организации направили соответствующее заявление в Броварской горрайотдел милиции.

Как ранее писал Главред, 9 сентября, во время празднования Дня освобождения Донбасса, в Мариуполе Донецкой области регионалы устроили раздачу зонтиков своим потенциальным избирателям. Люди устроили массовую давку за дармовыми подарками от ПР.

При этом сотрудникам милиции с очень большими трудностями удавалось поддерживать порядок, поскольку некоторые несознательные граждане хватали по несколько зонтов, другие же граждане пытались эти зонты у них выдрать.

фото, видео: Украинская правда

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