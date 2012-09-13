Стала известна цена iPhone 5 в Украине

{1-} Новый официально ввезенный и сертифицированный смартфон iPhone 5 компании Apple появится в Украине 31 октября.

Украинцы смогут купить его по цене 7999 гривен, передает Лига.net.

В середине октября гаджет пройдет сертификацию и будет внесен в «белый» список.

В середине октября смартфоны пройдут сертификацию в Укрчастотнадзоре, чтобы IMEI устройств, продаваемых с 31 октября, уже были внесены в «белый» список.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 12 сентября компания Apple представила новый iPhone 5 в Сан-Франциско. Презентацию вел исполнительный директор Apple Тим Кук и вице-президент компании Фил Шиллер.

Новинка на 18% тоньше предшественника — толщина iPhone 5 составляет 7,6 мм и на 20% длиннее. Весит устройство 112 грамм. Смартфон оснащен дисплеем Retina диагональю 4 дюйма, разрешением 1136 на 640 пикселя.

Устройство поддерживает стандарт связи LTE (4G). Новый процессор Apple A6 позволяет обрабатывать графику в два раза быстрее.

Фото: infuture.ru

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