В Сети появилось прощальное видео смертников, совершивших теракт 9/11 в США

{1-}Террористическая организация "Аль-Каида" распространила свои архивные видеозаписи, сделанные незадолго до теракта 11 сентября 2001 года в США.

По сообщениям СМИ, в опубликованных на исламистских интернет-ресурсах роликах звучат признания двоих из 19 смертников, в тот день 11 лет назад угнавших четыре пассажирских самолета и направивших их в Нью-Йорк и Вашингтон.

В одном из опубликованных видеороликов предстает террорист Халид аль-Мидар. Одетый в китель, с белым тюрбаном на голове и автоматом наперевес, он заявляет, что зачитывает свою последнюю волю, пишет пакистанская газета The News International со ссылкой на американскую SITE Intelligence Group.

По его словам, грядущая операция - это часть джихада против США и их союзников. "Лидеры арабских стран… зашли слишком далеко в предательстве своих народов, допустив американских христиан в страну двух святынь (Мекки и Медины)", - заявляет террорист.

В другом видеообращении второй будущий угонщик самолетов - также одетый в китель и тюрбан – Салим аль-Хазми объясняет цели теракта: "Это должно объединить мусульман и изгнать вас (американцев) с Аравийского полуострова… Мечеть "Аль-Акса" (в Иерусалиме) осквернена… а весь Аравийский полуостров заполонен американцами и британцами, воюющими против Аллаха".

Напомним, согласно официальной версии, 11 сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды" захватили четыре пассажирских самолета. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один самолет рухнул на Пентагон. Пассажиры четвертого лайнера пытались противостоять захватчикам. В итоге лайнер рухнул в Пенсильвании. Всего жертвами трагедии стали 2977 человек - граждане США и еще 91 государства.

"Аль-Каида" также опубликовала видеообращение нынешнего лидера группировки Аймана аз-Завахири, передает SITE Intelligence Group. Вместе с ним к исламистам обращается американский "спикер" террористов Адам Гадан.

В ролике Гадам в частности обвиняет президента США Барака Обаму во лжи. По его словам, американцы лгут, заявляя о том, что не ведут войны против ислама: "Позиция Америки предельно ясна - это оппозиция исламу".

"Сегодня мусульман убивают в Йемене (в начале сентября в городе Радаа американский беспилотник промахнулся мимо цели и попал в автомобили мирных граждан, погибли не менее 13 человек - ред.), завтра начнут убивать в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе… Грядет мусульманский Холокост", - заявляет террорист.

фото, видео: news.siteintelgroup.com, memri.org

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