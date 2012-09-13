Министр культуры имеет особняк под Киевом: сам он это опровергает

{1-} Министр культуры и туризма Украины владеет роскошной недвижимостью под Киевом.
При этом сам он «забыл» упомянуть об этом в своей декларации о доходах, передает ТСН, ссылаясь на программу «Гроші».
Журналистам удалось найти загородное поместье министра в элитном коттеджном городке Авгур, на 31-м километре Обуховской трассы.
Эту информацию подтвердили местные жители, единогласно указав на один и тот же дом.
Сам министр открещивается собственности под Киевом.
По его декларации о доходах, министр владеет лишь земельным участком в 10 соток и квартирой площадью в 151 квадратный метр.
В декларации о доходах у министра нашелся и «лишний» миллион. В прошлом году чиновник заработал 1 миллион 365 тысяч гривен, однако из этих денег его заработная плата составляет лишь 179 тысяч, еще 6109 гривен – материальная помощь.
Как рассказал сам Кулиняк, остальные деньги у него - от продажи квартиры.
Напомним, недавно вокруг Михаила Кулиняка разгорелся скандал: бывшая модель Playboy Влада Прокаева заявила, что за свое назначение на должность в руководстве музея «Киево-Печерская лавра» она дала министру культуры взятку в 50 тысяч долларов.
Также напомним, ранее стало известно, что наместник Киево-Печерской лавры УПЦ МП, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел владеет роскошным загородным особняком.
Фото: ТСН
Новости по теме:
Министр культуры объявил выговор директору Киево-Печерского заповедника
Министр культуры открещивается от обвинений звезды Playboy
ГПУ заинтересовалась «взяткой» Прокаевой министру