В палате Тимошенко нашли тайник с запрещенными предметами - тюремщики

{1-}В палате экс-премьера Юлии Тимошенко сегодня, 13 сентября сотрудники пенитенциарной службы провели обыск.

По данным тюремщиков, в палате Юлия Тимошенко был обнаружен тайник, замаскированный под Уголовный процессуальный кодекс Украины, в котором хранились запрещенные технические устройства. Кроме того, найдены лекарства неустановленного происхождения, сообщает Интерфакс-Украина.

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"Во время осмотра у осужденной Тимошенко обнаружен тайник, который был замаскирован под обычную книжку (Уголовно-процессуальный кодекс Украины). В этом тайнике, а также в прикроватной тумбочке она хранила запрещенные предметы (технические устройства). Кроме того, в личных вещах Тимошенко обнаружены и изъяли лекарства неустановленного происхождения. Предметы и лекарства переданы на исследование", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе напомнили, что перечень разрешенных для хранения осужденными предметов определяется действующим уголовно-исполнительным законодательством.

В пенитенциарной службе также опровергли информацию СМИ о препятствии доступу к осужденной ее защитника Александра Плахотнюка: "Сообщаем, что встреча осужденной Тимошенко с Плахотнюком состоялась и длилась до 16.00".

Напомним, Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года приговорил Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009-м году.

Как сообщал «Главред» ранее, в СМИ появились заявления сокамерницы Тимошенко Юлии Абапловой, которая рассказала об угрозах со стороны экс-премьера.

Также на брифинге в Качановской колонии выступила и соседка Тимошенко по больничной палате, которая заявила, что она была вынуждена пробовать еду Тимошенко на наличие яда.

В свою очередь адвокат Тимошенко Сергей Власенко рассказал, что сокамерница и соседка по палате находились под давлением тюремщиков, обвиняя экс-премьера в угрозах.

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