У посольства США в Йемене разогнали толпу: есть убитые и раненые

{1-} В городе Сана, столице Йемена, прошла демонстрация против антиисламского фильма, снятого в США. Протестующие смогли ворваться на территорию американского посольства.

Полиция открыла предупредительный огонь в воздух, пытаясь остановить толпу, но люди смогли приникнуть через ограду, передает ВВС.

На территории посольства были подожжены несколько автомобилей.

«Мы видим пожар внутри здания. Представители службы безопасности стреляют в воздух. Демонстранты отступают, а потом снова идут на штурм», - рассказал очевидец.

Как стало известно, с обеих сторон получили ранения несколько человек, при этом никто из сотрудников посольства не пострадал.

Для разгона демонстрантов в Сане полиция использовала слезоточивый газ, водомет и огнестрельное оружие. В итоге правоохранители смогли взять под контроль территорию посольства.

Протесты продолжаются за стенами американской дипмиссии.

Остается неизвестным, был ли кто-либо на территории посольства во время атаки. По некоторым сообщениям, дипломаты были отправлены в безопасное место.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 11 сентября вооруженная толпа взяла штурмом американское консульство в Бенгази.

В результате нападения погибли четыре американских дипломата, в том числе посол США в Ливии Кристофер Стивенс.

Фото, видео: rt.com

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