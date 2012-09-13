У посольства США в Йемене разогнали толпу: есть убитые и раненые

{1-} В городе Сана, столице Йемена, прошла демонстрация против антиисламского фильма, снятого в США. Протестующие смогли ворваться на территорию американского посольства.
Полиция открыла предупредительный огонь в воздух, пытаясь остановить толпу, но люди смогли приникнуть через ограду, передает ВВС.
На территории посольства были подожжены несколько автомобилей.
«Мы видим пожар внутри здания. Представители службы безопасности стреляют в воздух. Демонстранты отступают, а потом снова идут на штурм», - рассказал очевидец.
Как стало известно, с обеих сторон получили ранения несколько человек, при этом никто из сотрудников посольства не пострадал.
Для разгона демонстрантов в Сане полиция использовала слезоточивый газ, водомет и огнестрельное оружие. В итоге правоохранители смогли взять под контроль территорию посольства.
Протесты продолжаются за стенами американской дипмиссии.
Остается неизвестным, был ли кто-либо на территории посольства во время атаки. По некоторым сообщениям, дипломаты были отправлены в безопасное место.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 11 сентября вооруженная толпа взяла штурмом американское консульство в Бенгази.
В результате нападения погибли четыре американских дипломата, в том числе посол США в Ливии Кристофер Стивенс.
Фото, видео: rt.com
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