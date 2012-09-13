В Днепропетровске на реализацию закона о языках денег не дадут

{1-}В Днепропетровске из городского бюджета не будут выделять деньги на реализацию закона о языках.

Как сообщал Главред, 12 сентября, депутаты Днепропетровского горсовета на очередной сессии приняли решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.

"Хочу заявить, что ни в этом году, ни в следующем не закладывали в расходную часть бюджета на это средств", - заявил глава бюджетной комиссии Днепропетровского горсовета, член Партии регионов Евгений Морозенко, пишет Интерфакс-Украина.

Городской голова Днепропетровска Иван Куличенко в среду после сессии городского совета заявил, что вывески и дорожные указатели дублироваться на русский язык не будут. По словам мэра, увеличения количества русскоязычных классов в школах не предполагается.

"Я пока не слышал ни одного предложения либо просьбы по поводу увеличения количества русскоязычных классов либо школ. Сегодня в Днепропетровске этой проблемы не существует. И раньше желающие обучать своих детей на русском языке имели такую возможность", - сказал Куличенко.

Он также отметил, все документы, акты, решения публикуются на украинском государственном языке.

"Сейчас дано право дублировать некоторые документы на русском. Только для тех мероприятий и тех учреждений, которые этого требуют", - добавил мэр.

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