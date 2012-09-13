Тимошенко объяснила, зачем хранила в палате дозиметры

{1-}Защитник экс-министра Юлии Тимошенко Александр Плахотнюк заявил, что во время обыска в палате были изъяты два дозиметра.

По словам Плахотнюка, никакими нормативными документами не запрещено держать такие приборы, передает УНН.

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"Возникает вопрос: чего бояться? Зачем их изымать? Они не радиоприемниками, не передающим устройством или звукозаписывающим. Этот прибор лишь фиксирует уровень радиации", - отметил адвокат.

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Между тем, Юлия Тимошенко обнародовала свое заявление.



"Сегодня, 13.09.2012 года, в палате, где я нахожусь, проводился полный обыск в лучших традициях 37-го года. Я убеждена, что этот обыск проводился с одной целью: изъять у меня два дозиметры (один - основной, второй - контрольный ), которые давали мне возможность независимо от органов власти контролировать в постоянном режиме уровень радиации в помещениях, где я нахожусь.

За период такого контроля четыре раза дозиметр показывал данные, которые существенно превышают норму, что зафиксировано на приборе в накопительном режиме. Я планировала передать эти дозиметр в ближайшее время моим защитникам для обнародования этой информации.



Сегодня во время обыска у меня намеренно изъяли оба приборы. Я убеждена, что этот обыск был организован для извлечения приборов непосредственно по поручению Януковича, потому что именно он способен сейчас воздействовать специальными средствами на мое здоровье и жизнь. И именно изъятие дозиметров, о которых знала администрация колонии, является лишним тому подтверждением.



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Никаким официальным замерам, которые будут проводить представители власти относительно уровня радиации и других вредных воздействий на мое здоровье, я не доверяю. Я требую срочно разрешить моим защитникам передать мне новые дозиметры, ибо, уже побывав в руках СБУ, они не будут пригодны для объективных измерений, которым можно доверять.



Как сообщал «Главред» ранее, в СМИ появились заявления сокамерницы Тимошенко Юлии Абапловой, которая рассказала об угрозах со стороны экс-премьера.



Также на брифинге в Качановской колонии выступила и соседка Тимошенко по больничной палате, которая заявила, что она была вынуждена пробовать еду Тимошенко на наличие яда.

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