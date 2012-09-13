Путин о полете с журавлями: я люблю птичек, кошечек, зверушек

13 сентября 2012, 17:30

Президент России Владимир Путин пригласил в Кремль журналистку Машу Гессен, которая отказалась освещать его полет во главе журавлиного клина.

О встрече рассказала сама журналистка изданию «Большой город».

Беседа с Путиным продолжалась 20 минут. На встрече обсуждался кадровый вопрос (после отказа писать о полете Путина журналистку уволили с должности главного редактора журнала «Вокруг света» – прим.ред.), а также темы природоохранной деятельности президента России.

Как выяснилось, Путину отлично известно, что к его приезду животных специально ловили и готовили, а на дно Таманского залива в месте погружения подложили древние амфоры.

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«Я люблю птичек, кошечек, зверушек», - признался Путин в разговоре с Гессен и заявил, что это он «придумал» стерхов, а до этого тигров и леопардов.

Глава российского государства признался, что лично придумал спасать журавлей, внесенных в Красную Книгу.

 

В ответ журналистка высказала предположение, что Путин знал, что, когда он надевал ошейник с датчиком на тигрицу, это животное взяли  из Хабаровского зоопарка.

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А когда надевал ошейник на белого медведя, зверя поймали заранее и держали взаперти, под воздействием сильных седативных средств несколько дней до его приезда.

В ответ на эмоциональную речь Гессен о «подставах», Путин неожиданно, и «с довольным видом», признал, что действительно обо всем знал. Отметив, что «есть передержки» и он сам «ругается за это», Путин воскликнул: «Но это же я придумал этих тигров! За нами еще двадцать стран, где обитают тигры, тоже стали этим заниматься. И я придумал леопардов!».

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«Да, я знаю, что леопарда поймали заранее. Но главное – привлечь внимание к проблеме», - цитирует Путина Гессен.

На этом месте, по словам Гессен, Путин вспомнил о самом скандальном эпизоде последних лет, связанном с его имиджем бесстрашного мачо, который умеет летать на истребителях, скакать на лошадях и подгружаться в пучины моря.

«Это как с амфорами. Потом все начали кричать, что амфоры были подложены. Ну конечно они были подложены!», - сказал Путин и засмеялся, как пишет Гессен, «над идиотами, которые вообще могли подумать, что это не так».

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«Но я же зачем нырял? Не для того, чтобы жабры раздувать, а чтобы люди знали свою историю. Вот даже вы, наверное, с вашим образованием, не знаете, что там в этом месте раньше был каганат, что степные народы приняли иудаизм. А потом все начали писать, что я, как м**к, достал подложенные амфоры. Но кто-то же начал читать!», - заверил Путин.

Напомним, инцидент с амфорами произошел 10 августа 2011 года. Тогда Путин, занимавший пост премьера, во время посещения археологического раскопа на месте древнегреческой Фанагории совершил погружение с аквалангом на дно Таманского залива.

На глубине двух метров он сразу же обнаружил две амфоры 6-8 веков нашей эры. Эта нелепость бросилась в глаза блоггерам и вызвала массу насмешек.

фото: kremlin.ru

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