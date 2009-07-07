Как Ющенко «наезжал» на силовиков

Сегодняшняя расширенная коллегия Генеральной прокуратуры с участием председателей СБУ, Гостаможслужбы и Нацбанка превратилась в публичное обвинение Президентом собравшихся в тотальной коррупции. Виктор Ющенко был не очень похож сам на себя – минимум размышлений и философских рассуждений. С его уст лились обвинения, факты и почти нецензурная брань в адрес «жуликов и бандитов» на государственной службе. Хоть Виктор Андреевич сегодня обличал всех и вся, однако неподконтрольным ему Генпрокуратуре и Государственной таможенной службе досталось больше всего, а вот СБУ обошлась всего лишь легкими намеками на критику. С самого начала заседания с участием Президента все пошло не так, как это принято у Главы государства. На удивление всех собравшихся он не опоздал. Хоть начало коллегии было запланировано на самое утро – 8.30, Виктор Ющенко вошел в зал еще в 8.27 и быстро, без лишних сантиментов начал свое обращение к присутствующим в зале руководителям региональных прокуратур, СБУ и других силовых органов. В голосе Президента хоть и не было ненависти к стражам порядка, однако нотки пренебрежения были очевидны. Сначала он обратился к собравшимся как к олицетворению всей правоохранительной системы Украины. Но уже буквально на третьем предложении выступления Ющенко решил показать, кто в этом зале главный.«Я хорошо осознаю, что передо мной сидят одни генералы» – повел он. Дальше его голос стал походить на тон разъяренного учителя – «Правда, кое-кто жует жвачку на заседании. Выбросьте, чтобы я не видел! На пляже будете это делать!» – грозно глянул он на руководителя областной прокуратуры, который сидел напротив него. Зависла несколькосекундная пауза. И уже снисходительным голосом Президент продолжил – «Благодарю за то, что проглотили»... Зал грохнул хохотом. Александр Медведько, сидевший рядом с Президентом, грозно глянул на своего подчиненного. Но это было только начало, прокурорам в этот день пришлось выслушать еще не один неприятный выпад Главы государства. Президент повел массированную атаку на прокуратуру: «Вы должны доказать, что способны самостоятельно принимать адекватные решения, показать, что способны работать на результат. Или уважаемые, придет время, когда значительной части вас не будет в органах. Рано или поздно эта ниточка приведет вас к последней точке. Мне бы хотелось, чтобы ваша судьба была достойна вас. Если вы не посвящаете себя борьбе с преступностью, вы в этих органах не нужны» – пригрозил он всем присутствующим. Но сказать, что кто-то в зале как-то испугался, было трудно. Сидевшие не на передних рядах уже устраивались, дабы успешно проспать спич Главы государства.В планах Виктора Ющенко сегодня было по косточкам перебрать дело убийства Валерия Олийника на Кировоградщине и причастных к этому работников прокуратуры. «Проанализируйте ситуацию с убийством Валерия Олийника. До какой степени загнила политическая система страны. Что делал районный прокурор Евгений Горбенко в рабочий день с народным депутатом Украины? Уважаемые, неужели вы все преступники?» – риторически спросил собравшихся Президент. Первые ряды прокуроров только опустили глаза. «Я вспоминаю ситуацию 30-40 лет назад. За такое дело тогда бы сделали кадровые выводы до уровня заместителей Генерального прокурора. За этим случаем видна вся проблему организации МВД и Генпрокуратуры. В данный момент среди нас сидит прокурор Кировоградской области. Если бы у этого человека была честь перед Родиной, то он бы, руководствуясь достоинством офицера, не был бы в этом зале. На руках этих людей кровь из-за вашей бездеятельности. Это был ваш подчиненный. Вы должны были следить за работой районного прокурора!» – прямо обратился к прокурору Кировоградской области Геннадию Тюрину Ющенко.«Не сделали этого в 2004 году, не посадили этого жулика, который работал на 100 избирательном округе доверенным лицом Януковича, который депутата Яворивского избил так, что челюсть сломал. Сегодня они все сидят в одном зале – побратимы. Вот что такое не извлечь своевременного урока из 2004 года» – пустился в размышления о личности Виктора Лозинского Президент, и продолжил – «Уважаемые, в вашей системе существует безнаказанность! Это феодалы! Депутат в вотчину приехал. А прокурор как легавый бегает около депутата и обслуживает его. Разве прокуратуре было неизвестно, скольким людям депутат Лозинский угрожал убийством? Так этого не видел губернатор? Этого не видел глава районной администрации, милиция и СБУ? Что на Кировоградщине открыта феодальная зона, а люди не знают, где найти защиту? Подписи собирают сейчас в защиту Лозинского. Но кто собирает? – Те же феодалы». Дальше Виктор Ющенко открыто начал обвинять прокуратуру и милицию во взяточничестве и трагедии, произошедшей на Кировоградщине:«Потому что правоохранительные органы с ними в одной спайке. Суббота, воскресенье, рабочий день – не имеет значения. Прокуроры и милиция в лесу, на охоте, в бане с девушками. Уважаемые, совесть надо иметь! У меня нет инструментов для кадровых назначений в прокуратуре. Государство все сделало, чтобы вы были самыми обеспеченными госслужащими в стране. Я глубоко убежден, что многие люди в прокуратуре и милиции работают случайно. Это для вас стало зонтиком и теневым заработком. Служба государству для вас стала маленьким прикрытием безнаказанного взяточничества и коррупции. Вам не стыдно? Я хочу, чтобы у Александра Медведько хватило мужества сделать кадровые перестановки, которые уже давно назрели. То же адресую МВД. Прогнила система. То, что происходит в милиции, стало колоссальной проблемой нации. Мы должны очистить ряды стражей порядка от людей, которые уже давно не работают на украинский закон».При этих словах Медеведько покивал головой, мол, примем к сведению. А Президент продолжал: «Почему с первого дня убийства Олийника мы не получили эту информацию от вас? Очевидно, что прокуратура и милиция по уши увязли в этом деле. Пока вы не отмоетесь от этого эпизода, доверия к вам не будет. Почему определенные покровители, «мамы» и «папы», позволили этому жулику и убийце Лозинскому скрыться»? – сделал прозрачный намек Президент на Юлию Тимошенко. «Почему никто не знает, где он в данный момент? Адвокат знает, так, может, его взять в правоохранительные органы? Пограничники уверяют, что пересечения границы не было, если только нелегально не выехал в Россию. Почему с этим паханом общаются все, кроме соответствующих правоохранительных органов? Вы не спасли человека, вы стали участником этого убийства. Следствие это показывает. На вашем мундире большое пятно. Вас положили на лопатки, вы слабаки! Выигрывает жулик» – закончил свой приговор Юшенко.Однако, кроме сокрушительной критики прокуратуры Виктор Андреевич сегодня решил по полной пройтись и по таможенной службе. Как говорят в кулуарах, именно на эту службу у Президента в данный момент большой зуб. По некоторым данным, цели подразделения СБУ работают над тем, чтобы выискивать любые нарушения в работе подконтрольной правительству таможни. По этой же информации, курирует все это направление в СБУ бывший глава Гостаможслужбы Валерий Хорошковский. В любом случае, Виктор Ющенко для жесткого нагоняя Анатолию Макаренко, главе таможни, сегодня был более чем готов.«Можно утверждать как факт – на украинской таможне идет усиление криминализации. Во время последних кадровых назначений на региональном уровне и в высшем аппарате в таможенную службу пришли люди, которые никогда не служили украинскому закону. К сожалению, это компетенция премьер-министра. Я просил бы правоохранительную систему отреагировать на этот сигнал», – кивнул Виктор Ющенко Медведько, который все время сидел в президиуме вместе с Президентом и Верой Ульянченко. «За последние 30-40 дней резко изменилась стоимость таможенного оформления одного контейнера. Почему оценка стоимости контейнера упала с приходом в таможенную службу новых теневых клерков? Можно ли ввезти в Украину так называемое «мясо» по 10 центов за килограмм? Можно ли партию птичьих скелетов завести по 70 копеек за кг? – Можно. Если вы работаете с преступниками таможенной службы. Где прокуратура, СБУ и доблестные пограничники? Скажите мне, как через границу пропускаются партии в сотни тон?» – «окинул» взглядом Президент Анатолия Макаренко, сидевшего в первом ряду конференц-зала.«Прошу Генпрокурора и главу СБУ взять под личный контроль работу таможни. Там, где этот контроль утрачен, – начиная с Одессы. Просил бы создать временные выездные группы, пусть поработают на таможнях по налаживанию законности в Таможенной службе. Всем понятно, что там часть сделок направлены в криминальную сферу, а часть в политическую. Я вчера получил материалы о том, какие откаты на Одесской таможне. Кто их получает поименно – это 4 особы. Причем «дяди» есть аж в Киеве. У вас есть все инструменты, чтобы за этими жуликами установить контроль. На сегодня кроме вас нет никого более эффективного в системе правоохранительных органов. Это не потому что вы такие хорошие, а потому, что занимаете соответствующие должности» – закрыл тему таможни Виктор Ющенко.В это время уже добрая половина присутствующих на заседании стражей порядка успешно дремали в своих креслах. Хотя кое-кто еще пытался обсуждать речь Президента, но последний пассаж главы государства о махинациях в финансовой и банковской сфере окончательно усыпил собравшихся. «Еще несколько недель назад руководство НБУ рассказало о значительных финансовых махинациях в 7 украинских банках. Там был представитель прокуратуры. Почему до сих пор дело не сдвинулось с места? Почему у нас 10 млрд непроплат в банковской системе? Это не технические непроплаты, очевидно, они производятся, но в обход проблемы вкладчиков, бюджета и государственных интересов. Это все должно контролировать прокуратура, это ее функция» – дал еще одно поручение прокуратуре Виктор Ющенко.Произнеся часовой доклад, Президент поблагодарил присутствующих за то, что пришли на встречу, пожелал успехов в борьбе с коррупцией и взяточничеством и покинул собрание, пообещав через месяц проконтролировать выполнение. Александр Медведько, получивший на орехи едва не больше всех также поблагодарил Президента «за конструктивную критику» и провел высокого гостя к выходу. Прокуроры облегченно вздохнули, провели Президента, стоя и, наконец, смогли расслабиться. Как сказал один из собравшихся своему коллеге – «Хух, слава Богу, еще одну сказочку прослушали». На том и разошлись, чтобы после перерыва продолжить коллегию. Но уже без Президента, наездов и лишнего шума.Фото – Пресс-служба Президента Украины