Адвокат: лекарства в палату Тимошенко могли подбросить при обыске

{1-}Адвокат экс-премьера Юлии Тимошенко Александр Плахотнюк считает, что лекарства неизвестного происхождения в палату его подзащитной могли подбросить во время обыска.

Об этом сообщили в пресс-службе партии "Батьківщина".

"Юлия Тимошенко мне сообщила, что у нее были изъяты дозиметры, но ни о каких лекарствах она мне не сообщала", - сказал защитник после встречи с экс-премьером.

Как сообщила ранее пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины, в палате харьковской больницы, где проходит курс реабилитации Тимошенко, обнаружен тайник, замаскированный под Уголовный процессуальный кодекс Украины, в котором хранились запрещенные технические устройства. Кроме того, найдены лекарства неустановленного происхождения.

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