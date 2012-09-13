Нынешний кризис будет в пять раз легче предыдущего - эксперт

{1-} Экономический кризис, который, по словам многих экономистов, уже начался, не будет настолько сильным, как спад 2008 года.

Об этом заявила народный депутат от НУ-НС Ксения Ляпина в комментариях «Главреду».

«Мы, вероятно, не будем иметь кризис в таком объеме, как в 2008 году, потому что сейчас нет таких раздутых кредитных обязательств, но внешний и внутренний долги растут. Предположительно нынешний кризис будет раз в пять меньше кризиса 2008 года», - считает депутат.

При этом главной причиной нынешнего кризиса эксперт назвала падение производства из-за плохой внешней конъюнктуры.

«Всем известно, что основное производство, первого уровня – металл и химия. Но сейчас у Евросоюза проблемы, а ведь наши соседи и являются потребителями наших базовых экспортных предложений», - заявила Ляпина.

Фото: «Главред»

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