Россия угрожает навечно запретить украинский сыр

{1-}Глава «Роспотребнадзора», главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко обещает жесткие санкции в отношении украинских производителей, если они будут поставлять в Россию некачественный сыр.

"Мы все партии будем проверять, как и проверяли - с особым вниманием, но если поймаем хоть одну партию, то навечно запретим вашему заводу поставлять продукцию на рынок", - сказал Онищенко, пишет Интерфакс-Украина.

По его утверждению, партии украинского сыра поступают на российский рынок через все этапы проверки.

"Недавно с большим скрипом последнему заводу из тех, которые направляют сыр на наш рынок - "Лозовскому" - разрешили(поставки) при определенных условиях.

Там больше всего было предпосылок для нарушения технологий", - отметил Онищенко.

Напомним, в конце марта и начале апреля 2012 года регулятор провел на украинских предприятиях две проверки. 17 апреля министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко заявил, что Россия разрешила экспорт сыра трем украинским предприятиям.

Позже глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что украинские сырзаводы не выполняют договоренности с российской стороной.

В июне «Роспотребнадзор» заявил, что не все образцы украинского сыра соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.

фото: odinklik.com

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