РПЦ предлагает сажать за оскорбление чувств верующих

13 сентября 2012, 18:53

{1-}В РПЦ предлагает ввести уголовную ответственность за оскорбление чувств верующих. Преступников, оскорбляющих чувства верующих, предлагается лишать свободы.

Ввести в Уголовном кодексе подобную статью предложила заведующая юридическим отделом Московской патриархии инокиня Ксения Чернега, выступая на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций, сообщает "Накануне.ру". 

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Как сообщали ранее СМИ, это не первое заявление представителей церкви о необходимости ужесточить наказание "кощунникам", "богохульникам", "святотатцам" и т.д.

Так, в феврале этого года глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин уже призывал ввести в УК РФ статью за оскорбление чувств верующих, чтобы сурово наказывать оскорбляющих Церковь.

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Церковь обосновывает необходимость введения такой статьи тем, что сейчас за оскорбление чувств верующих предусмотрена только статья 5.26 Кодекса административных правонарушений, по которой "оскорбление чувств верующих влечет наложение штрафа от 500 до тысячи рублей".

Но РПЦ недостаточно ни этой нормы, ни уже существующей статьи 213 УК (хулиганство), в пункте "б" которой говорится о деяниях, совершенных "по мотивам... религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы". Статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, а если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору - то и до семи лет.

Недостаточно РПЦ и статьи 214 УК (вандализм), по которой за осквернение зданий, сооружений или порчу имущества по мотивам религиозной ненависти или вражды можно сесть на три года.

Недостаточно РПЦ и статьи 282 УК РФ, по которой за возбуждение ненависти либо вражды, а также за унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам отношения к религии и принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации, можно получить до пяти лет лишения свободы.

Эти уже действующие статьи УК РФ, разумеется, могут и должны быть применимы в отношении лиц, которые каким-то образом оскорбляют чувства каких-то конкретных лиц по религиозным мотивам.

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Инокиня Ксения Чернега заявила, что Московская патриархия предлагает в новой редакции Гражданского кодекса, который находится на рассмотрении в Госдуме, более четкую формулировку понятия "репутация" для того, чтобы у Церкви появилась возможность защищать в суде свою репутацию.

В свою очередь, профессор Московской духовной академии диакон Андрей Кураев накануне в своем "Живом Журнале", комментируя события в Ливане, написал, что "расстрел из гранатометов - это очень сильное опровержение тезиса о том, что "ислам - религия ненависти".

И далее продолжил: "Мы тоже теперь так умеем. В ответ на обвинение Церкви в агрессивно-чрезмерном вмешательстве в гражданскую жизнь мы кротко требуем ужесточающих перемен в уголовном кодексе, срываем майки, освящаем свои руки мордобоем, вводим патрулирование территорий... Критики мгновенно убеждаются в неправоте своих исходных иллюзий".

фото: lenta.ru

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