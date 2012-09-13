YouTube отказался удалить фильм, за который громят посольства США

Видеосервис YouTube отказался удалять скандальный фильм о пророке Мухаммеде, ставший причиной нападений на представительства США в Египте, Ливии, Йемене и Тунисе, однако готов заблокировать его в некоторых странах, пишет

"Это видео, которое имеется в широком доступе в интернете, останется на YouTube. Однако в связи с напряженной обстановкой в Ливии и Египте мы временно ограничили доступ к видео для пользователей этих стран", - цитирует " заявление корпорации Google, владеющей YouTube, пишет Газета.ru"со ссылкой на The Daily Telegraph.

Фильм "Невиновность мусульман" вы можете посмотреть здесь

В то же время представители Google уточнили, что ролик "Невиновность мусульман", опубликованный на их видеосервисе, не противоречит его политике и не нарушает установленные на сайте правила, именно поэтому из других регионов ее по-прежнему можно будет увидеть. Вместе с тем они подчеркнули, что они выражают соболезнования родственникам и друзьям погибших в результате вспыхнувших волнений.

Между тем журналистам все же удалось узнать, кто же является режиссером нашумевшей картины: проживающий в США египетский христианин Накула Басела Накула признался, что является создателем ленты, пишет NEWSru Israel.

Ранее американские СМИ утверждали, что автором картины является бывший израильтянин Сэм Бэсил, который после "успеха" своего первого фильма якобы планирует создать 200-часовую эпопею, призванную "разоблачить" ислам. Впрочем, нет никаких доказательств даже того, что снят хотя бы заявленный двухчасовой фильм. Единственное, что создатели показали публике, это 14-минутный ролик низкого качества, в котором пророк Мухаммед предстает в качестве безродного гомосексуалиста, поборника внебрачных связей и рабства и мошенника, призывающего к массовым убийствам, а его последователи изображены жестокими погромщиками и убийцами.

"Трейлер" к фильму "Невиновность мусульман" был размещен на YouTube еще в июле, однако поначалу особой реакции не вызвал. Огромный резонанс он получил лишь после того, как около недели назад на том же сервисе его опубликовали с анонсом на арабском языке, а также номером телефона режиссера.

фото: youtube.com

Новости по теме:

У посольства США в Йемене разогнали толпу: есть убитые и раненые



В Ливии при обстреле консульства США погиб американский посол



Посольство США в Берлине эвакуировано из-за угрозы теракта



В Тунисе демонстрацию у посольства США разогнали слезоточивым газом

