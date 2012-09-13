Опубликовано фото тайника Тимошенко

Государственная пенитенциарная служба опубликовала фото тайника в палате экс-премьер Юлия Тимошенко.

Ранее Главред сообщал, что сегодня, 13 сентября, в палате, где находится Тимошенко и ее сокамерница, был проведен плановый осмотр помещения и их личных вещей.

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При осмотре у Тимошенко был обнаружен тайник, который был замаскирован под обычную книгу (Уголовный процессуальный кодекс Украины). В указанном тайнике, а также в прикроватной тумбочке она хранила запрещенные для обращения предметы (технические устройства.

Кроме этого, в личных вещах Тимошенко были обнаружены и изъяты лекарства неустановленного происхождения.



Предметы и лекарства переданы на исследование.

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Напоминаем, что перечень разрешенных для хранения осужденными лицами предметов определяется действующим уголовно-исполнительным законодательством.



Кроме того, опровергая имеющуюся в СМИ информацию о якобы препятствовании доступа к осужденной ее защитника Александра Плахотнюка, тюремщики сказали, что встреча Тимошенко с Плахотнюком состоялась и продолжалась до 16:00.

Фото: kvs.gov.ua

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