Pussy Riot грозят новой акцией затмить "панк-молебен"

{1-}Участницы панк-группы Pussy Riot, оставшиеся на свободе, готовят новую акцию.

Как утверждают сами девушки, она будет скандальнее предыдущей, за участие в которой три их соратницы недавно были осуждены на два года.

Об этом в интервью заявили две участницы коллектива, представившиеся как «Кот» и «Балаклава». На встречу с журналистами обе пришли в масках-балаклавах. Правда, какой именно будет новая акция, они не сказали, сообщает радио "Свобода".

По их словам, некоторые мероприятия провести не удалось из-за несвоевременной огласки.

"И теперь нам труднее. Нужно, чтобы новая акция получила еще больший резонанс, чем предыдущая", - заявила «Балаклава».

В ходе встречи с журналистами девушки подтвердили, что на ролике, продемонстрированном на церемонии вручения премии MTV в Лос-Анджелесе, действительно присутствуют их коллеги.

Напомним, девушки, одетые в яркие сарафаны, колготки и маски, с альпинистским снаряжением карабкаются на отвесные стены, выкрикивают лозунги против президента Владимира Путина и в финале сжигают его портрет.

"Это видео уже, можно сказать, раскололо группу: просто оно совсем не в нашем стиле. Скажем так, это было для Лос-Анджелеса, но не для России. Его делали участницы, уехавшие из страны", - отметила «Балаклава».

Девушки также надеются, что после отбытия срока наказания Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич вновь присоединятся к коллективу. "Мы уже думали над этим. С одной стороны, теперь их лица все знают, а это противоречит принципу Pussy Riot. С другой стороны, все наши акции проходят в балаклавах, поэтому их никто не узнает", - сказали они.

Как ранее писал Главред, 21 февраля 2012 года пятеро активисток панк-группы пришли в храм Христа Спасителя, надели маски, вбежали в солею и амвон, вход на которые запрещен, и подошли к алтарю. Включив звукоусиливающую аппаратуру, участницы провели «панк-молебен».

Фото: УНИАН; Вести.ру

Новости по теме:

Pussy Riot боятся физической расправы в колонии



Приговор Pussy Riot: наказание за преступление или охота на ведьм?



Путин припомнил Pussy Riot групповой секс



Опубликован приговор Pussy Riot: религиозная вражда и задирание ног

