На журналистку Чорновил вылили ведро краски

{1-}На журналистку и кандидата в депутаты Татьяну Чорновил неизвестный вылили ведро зеленой краски.

Об этом сама журналистка сообщила Украинской правде.

По ее словам, это произошло в то время, когда она выходила из квартиры во Львове.

"Я зашла в подъезд дома, где проживаю, зашла в лифт, когда он поднялся на 6 этаж и двери начали открываться, на меня вылили ведро зеленой краски. Я пыталась задержать злоумышленника, но не смогла. Была на каблуках, пока сняла туфли, он оторвался от меня", - рассказала Чорновил.

"Я вся зеленая! От кончиков пальцев до кончиков волос", - сказала она.

Как рассказала Татьяна, она сразу после инцидента вызвала милицию, и она уже работает.

По словам Чорновил, соседи утверждают, что парень ждал ее под подъездом в течение трех дней.

"Соседи говорят, что видели этого парня с ведром возле лифта", - рассказала она.

Чорновил также рассказала, что неизвестные дали ее номер телефона в объявление о предоставлении секс-услуг, а утром в ее автомобиле прокололи шины.

Чорновил подозревает, что провокацию против нее могли устроить как местные соперники, так и политики "центрального уровня".

"Это может быть и местный уровень, мой соперник уже начал нервничать, а, может, и центральный уровень. Этакая месть за "Межигорье".

Чорновил известна, в частности, тем, что пробралась на территорию "Межигорья".

фото: dusia.telekritika.ua; pravda.com.ua

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