Массовые акции протеста против антиисламского фильма катятся по всему миру

{1-}Акции протеста против антиисламского фильма «Невиновность мусульман», в котором неприглядно представлен пророк Мухаммед, распространяются по всему миру.

Так, демонстрации прошли в Египте, Ливии, Йемене и Тунисе и других странах.

Фильм "Невиновность мусульман" вы можете посмотреть здесь

Власти Афганистана и Пакистана закрыли доступ к YouTube, дабы попытаться не допустить просмотра скандального фильма, пишут РИА Новости.

11 сентября, при штурме американского посольства в Ливии во время акции протеста во вторник погиб американский посол.

13 сентября, акции протеста прошли в столице Йемена Сане. Участники демонстрации ворвались на территорию американского посольства.

Митингующие подожгли несколько автомобилей. Полиция открыла предупредительный огонь в воздух, пытаясь остановить толпу, но та смогла приникнуть через ограду.

Как стало известно, с обеих сторон получили ранения несколько человек, при этом никто из сотрудников посольства не пострадал.

В Египте не менее 30 человек получили ранения в столкновениях между протестующими и полицией. Сотрудники правоохранительных органов вынуждены были применить слезоточивый газ, чтобы разогнать несколько сотен пикетчиков у посольства США в Каире.

Группы молодых египтян разобрали мостовую и камнями забросали полицейских. В свою очередь полицейские отвечали тем же, а при приближении демонстрантов ближе, чем на 20 метров к заграждениям, бросают в манифестантов гранаты со слезоточивым газом. Ранены 16 протестующих и трое полицейских, а также 11 египетских военных, помогавших полиции в наведении порядка.

Участники акций сожгли флаг США. Правительство Египта выступило с официальным осуждением картины, но при этом призвало народ страны к «сдержанности».

В Иране около 500 жителей Тегерана протестовали у здания посольства Швейцарии, представляющей в Иране интересы США. Организацией акции протеста занимались активисты одной из студенческих исламистских организаций радикальной направленности. На месте акции протеста дежурили около 200 сотрудников полиции и экстренных служб. Протестующие держат в руках Коран и портреты духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Они выкрикивают лозунги «Смерть Америке» и «Смерть Израилю».

В свою очередь, власти Индонезии потребовали от администрации известного интернет-сайта YouTube заблокировать пользователям доступ к скандальному фильму «Невиновность мусульман».

Фото, видео: rt.com; видео: vesti.ru

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