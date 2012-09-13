На Буковине молдавский язык стал региональным

{1-}На Буковине депутаты Тарасовецкого сельского совета Новоселицкого района подавляющим большинством голосов признали на территории села румынский (молдавский) язык региональным.

Как сообщил сельский председатель села Тарасовцы Сергей Тигу, депутаты сельсовета решили «для сохранения и развития родного языка подавляющего большинства жителей села признать его региональным», пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, депутаты решили узаконить румынский (молдавский) язык как рабочий в сельском совете, в частности, на сессиях, однако делопроизводство и далее будет вестись на государственном языке.

При этом, по его словам, у жителей возникло немало вопросов относительно имплементации закона "О принципах государственной языковой политики" в части названия языка, поскольку одни тарасовчане считают себя молдаванами, другие - румынами. В связи с этим в решении сессии были принято указать "румынский (молдавский) язык".

"Для села это ничего не изменит. Румыны и молдаване составляют у нас 95% населения, поэтому и в быту, и в обращениях к сельсовету люди общаются на родном языке. Но документация ведется лишь на государственном (украинском – ред). Сессия решила узаконить румынский (молдавский) язык как рабочий в сельском совете, в частности, на сессиях. Однако делопроизводство и дальше будет вестись на государственном", - отметил Тигу.

Сельский голова также рассказал, что в селе нет единогласия в вопросе языка учебы в местной школе. Она является молдавской, но учебников не хватает и в старших классах школьники по некоторым предметам имеют лишь украиноязычные учебники. При этом одни родители требуют учебы исключительно на молдавском языке, другие хотят, чтобы их деть лучше знали украинский - для дальнейшей учебы в университетах.

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Село Тарасовцы с населением 5,3 тыс человек является одним из двух крупнейших сел Новоселицкого района. Около 96% населения идентифицирует себя, как молдаване и румыны.

Как сообщал Главред, статус регионального русскому языку предоставили Одесса, Запорожье, Севастополь, Харьков, Луганск, Николаев, Днепропетровск и Херсон, а также Одесская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Луганская, Харьковская, Николаевская и Днепропетровская области.

фото: moldinfo.ru



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