Автора ролика "Давай, до свидания" арестовали за то, что он слишком «оборзел»

Герой ролика "Ты кто такой? Давай, до свиданья!", правозащитник Гилал Мамедов прислал тревожное письмо из бакинской тюрьмы, куда его посадили, обнаружив у него наркотики. В своем послании он рассказывает, как ему подбросили наркотики и что власти испугались его популярности и свободолюбия. "Мне сказали, что "я слишком оборзел и зашел слишком далеко", - рассказал Мамедов.

"Конечно же, я ожидал, что рано или поздно эти "людоеды" так жестоко по-зверски арестуют меня. Но "наркотик" не ожидал", - пишет арестант в послании, опубликованном в блоге. Свой арест диссидент описывает как похищение: 21 июня шесть или семь человек в штатском накинулись на него на улице, начали избивать, засунули в машину, рассказывает Мамедов, пишет Newsru

Мамедова привезли в Управление по борьбе с наркотиками, где потребовали выложить все из карманов. Когда он отказался, они силой вывернули его карманы и обнаружили там пакетик с наркотиками. "Они были просто счастливы, эти "оперативники" стояли и издевательски смеялись надо мной, довольные, что всемером "справились со мной" и избили, и наркотик подложили", - вспоминает Мамедов.

Таджик порвал Интернет песней о божьем посланнике Путине (ВИДЕО)

Находку взвешивать не стали, сразу определили, что в пакетике пять грамм. Протокол оппозиционер подписывать отказался, несмотря на насилие. Потом он взял ручку и написал на документе "все это сознательно организовано властями страны".

На личной встрече с главой Управления по борьбе с наркотиками Мамедов обнаружил, что он нанес обиду руководителю ведомства, дед которого был по национальности талышом, так же как и Мамедов. "Я не талыш, мой отец, дед Ази Асланов тоже не талыши. А твоя статья "Шимон" о моем деде Ази Асланове не соответствуют реальности, так как дед не знал по-талышски. Он был тюрк оглу тюрком. Так что, иди Гилал, подумай... у тебя еще есть шанс и будет время..." - сказал главы ведомства.

Таджик взорвал Сеть новым клипом о Путине: с Днем рождения, господин президент

Мамедов считает, что причиной ареста стал ролик "Давай, до свидания!" "Думаю, что причина моего ареста не только в содержании самого ролика, они просто очень испугались. Они рассуждали так: "если он смог создать такой бум в России, он сможет сделать подобное и в Азербайджане", - считает арестованный.

По его словам, на встрече с главой Управления по борьбе с наркотиками ему объяснили, что он ведет подрывную деятельность. "Ты не понимаешь, что сегодня в Азербайджане существует стабильность, а это благодаря Гейдару Алиеву и его сыну Ильхаму Алиеву", - якобы сказал Мамедову руководитель ведомства.

Мамедов пишет, что не может понять этой межнациональной розни. "Я всегда боролся за равноправие народов и людей... Тюрки, талыши - мы родные, разве можно нас разделять? Разве можно любить одного и не любить другого?" - удивляется арестант.

Раздражение властей, по мнению правозащитницы Лейлы Юнус, мог вызвать тот факт, что нашумевший ролик на YouTube был выложен с комментарием, что, в отличие от президента Азербайджана Ильхама Алиева, потратившего на "Евровидение" миллионы, этот незамысловатый речитатив стал известен миру бесплатно.

Видео: youtube.com

Новости по теме:

Автора ролика "Давай, до свидания!" обвинили в госизмене

Грузины сняли для Саакашвилли клип "Давай, до свиданья!"

Фраза "Путин, ты кто такой?" стала мировым хитом Twitter