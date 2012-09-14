Китай припугнул Японию шестью боевыми кораблями

{1-} Береговая охрана Японии сообщила о входе в территориальные воды страны близ оспариваемых с Китаем островов Сенкаку трех китайских кораблей.

«Береговая охрана подтвердила, что около 6:20 утра в пятницу (0:20 по Киеву) примерно в 22 километрах к северу от острова Тайсё в территориальные воды вошли два корабля китайского правительства, затем вошел еще один», - цитирует японские СМИ информагентство «Интерфакс-Украина».

По данным СМИ, количество китайских кораблей в японских территориальных водах увеличилось до шести.

В береговой охране Японии журналистам уточнили, что по радиосвязи призывают указанные корабли покинуть территориальные воды, в ответ от них приходит следующее сообщение: «Мы проводим регулярное патрулирование. Острова с давних времен являются территорией Китая».

Еще два корабля, «похожих на принадлежащие китайскому правительству» также, по данным береговой охраны, находятся недалеко от островов Сенкаку.

Об инциденте оповещен премьер страны Йосихико Нода и секретарь правительства Осаму Фудзимура. Премьер сообщил журналистам, что ситуацию контролируют.

СМИ отмечают, что последний раз инцидент с китайскими кораблями происходил близ Сенкаку в июле.

В минувший понедельник японское правительство за $26 млн выкупило у японского частного владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (кит: Дяоюйдао), который Китай считает своей исконной территорией. Япония также оспаривает их территориальную принадлежность.

Ранее «Главред» сообщал, что в районе спорных островов находятся залежи природного газа, которые намерен разрабатывать Китай. Официальный Токио же утверждает, что морская граница двух государств четко разграничивает эти территории, и богатые газом районы принадлежат Японии, о чем заявил мэр Токио Синтаро Исихара.

фото: cnmilitary.info

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