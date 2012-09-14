Пародия на Путина: в России на дельтаплане покатали гуся, курицу и индюка

В России появилась новая мода – подражание президенту Владимиру Путину, который учил краснокнижных журавлей-стерхов летать и сбиваться в стаю, Так, двое жителей Красноярска, решили повторить подвиг главы государства.

Однако, компанию во время полета им составили не журавли, а домашние птицы – курица, гусь и индюк, сообщает KM.ru.

Ролик под названием «Полет мечты» появился на сервисе YouTube 13 сентября. На видео молодые люди, облачившись в белую одежду, поднимаются в воздух на паралете, взяв с собой курицу Фиону, гуся Гошу и индюка Иннокентия. В качестве музыкальной заставки, вполне логично, используется песня Валерия Леонтьева «Дельтаплан».

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По словам молодых людей, свою акцию они назвали «Полетом мечты» и она посвящена всем тем, кто не теряет надежду воплотить самую невероятную мечту своей жизни (акция Путина, напомним, называлась «Полет надежды»).

Ранее «Главред» сообщал, что полет Путина с журавлями состоялся в начале сентября в ходе эксперимента под Салехардом. Президент, находясь за штурвалом мотодельтаплана, совершил три полета, из которых два были с журавлями-стерхами. О полете стало известно за несколько дней до его начала, и эти известия вызвали волну издевательских шуток в интернете.

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Сам президент, комментируя свой полет, заявил: «Чего говорить. Взяли бы - да сами полетали». Красноярцы решили последовать призыву лидера страны. «Мы вняли совету Владимира Владимировича, но пошли дальше и решили не просто показать путь молодым летающим птицам, но и дать возможность полетать тем, которые, казалось бы, никогда не смогут подняться в небо - домашней курице Фионе, гусю Гоше и индюку Иннокентию», - заявили они. Если судить по ролику, птицы, судя по всему, действительно остались довольны.

фото, видео: youtube.com

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