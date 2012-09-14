Европа хочет видеть Украину в Евросоюзе

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Вечером 13 сентября в одном из самых дорогих отелей Ялты состоялось неофициальное открытие 9-го форума Ялтинской европейской стратегии (YES), на котором прозвучало немало важных заявлений.

Наибольшее внимание привлекло к себе признание комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Евросоюза Штефана Фюле. Политик подчеркнул европейские перспективы Украины, напомнив в то же время на необходимости устранения тех факторов, которые блокируют западный вектор развития страны. Речь шла, в частности, о политических преследованиях, сообщает ТСН.

"Я - за то, чтобы Украина вошла в ЕС. Я хочу этого. Хотите ли вы этого?", - отметил в неформальной обстановке комиссар Европейского союза.

В ответ руководитель отечественного МИД Константин Грищенко уже успел заявить, что не представляет себе будущего ЕС без Украины.

А официальная часть мероприятия пройдет 14-15 сентября в Ливадийском дворце,

Пленарная часть ялтинской встречи откроется 14 сентября выступлениями Президента Украины Виктора Януковича и Премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые обсудят вопросы развития двух стран и будущее Европы.

На форум прибыло немало известных гостей. Кроме Штефана Фюле, в нем примут участие бывший президент Польши Александр Квасьневский, советник президента США по национальной безопасности Кондолиза Райс. Среди других участников форума ожидаются премьер-министр Украины Николай Азаров, министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, экс-президент Мирового банка Роберт Зеллик, бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности в 1999-2009 годах Хавьер Солана, экс-вице-премьер-министр России Алексей Кудрин и многие другие, всего – около 200 представителей политических, деловых и общественных кругов из более чем 20 стран мира.

Во время дискуссий планируется затронуть такие вопросы, как безопасность в Европе, президентские выборы в США и европейские перспективы Украины.

В то же время, обозреватели отмечают, что Ялтинский форум не будет принимать никаких официальных документов. Впрочем, отмечают эксперты, обсуждения в таком формате весьма полезны, поскольку закладывает мощный фундамент для будущих политических и экономических решений.

Как ранее писал Главред, в резолюции Европейского парламента относительно ежегодного доклада Совета ЕС об общей внешней и безопасностной политике, принятой 12 сентября, прекращение преследования оппозиции в Украине названо одним из условий подписания Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной.

Справка. Ялтинская европейская стратегия (YES) – независимая организация, основанная в 2004 году украинским бизнесменом Виктором Пинчуком. YES является крупнейшим в Восточной Европе общественным институтом публичной дипломатии, который поддерживает открытый и равноправный диалог по глобальным проблемам между ЕС, Украиной, Россией и т.п.

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