Главврач: повышенная радиация в палате Тимошенко – абсурд

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Заявления экс-премьера Юлии Тимошенко, проходящей в харьковской ЦКБ №5 курс лечения, о якобы повышенном уровне радиации в палате, являются абсурдными.

Об этом главный врач Центральной клинической больницы "Укрзалiзныцi" №5 Михаил Афанасьев заявил 13 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я даже не знаю, как я должен это комментировать. Большего абсурда, чем превышенная норма радиации в палате и больнице, где пребывают пациенты, где постоянно работают медицинские сотрудники, я в своей жизни еще не слышал", – сказал он

Афанасьев объяснил, что, как и в любом другом стационарном медицинском заведении, в ЦКБ №5 систематически проводятся проверки Государственной санитарной эпидемиологической службой (СЭС), в том числе и на предмет уровня радиоактивного излучения. "За мою практику я не помню ни единого случая, когда бы что-то было не так", – уточнил он.

Главврач заявил, что не позволит опорочить и дискредитировать доброе имя клиники "Укрзалiзницi" и готов пригласить и сотрудников МЧС и СЭС для проведения соответствующих проверок и исследований.

"За то время, пока у нас на реабилитации находится пациентка Юлия Тимошенко, больница не единожды была втянута в разные политические провокации, следовательно, это лишь очередная попытка устроить политический спектакль", - добавил Афанасьев.

Как ранее писал Главред, защита Юлии Тимошенко обнародовала заявление экс-премьера, в котором говорится о том, что в палате, где она находится, 13 сентября проводился обыск, в ходе которого были изъяты два дозиметра.

В заявлении Тимошенко указано, что дозиметр четырежды фиксировал существенное превышение нормы. "Я планировала передать эти дозиметры в ближайшее время моим защитникам для обнародования этой информации. Но сегодня во время обыска у меня умышленно изъяли оба прибора. Я убеждена, что этот обыск был организован для изъятия приборов непосредственно по поручению Януковича, потому что именно он способен сейчас влиять специальными средствами на мое здоровье и жизнь… Я требую срочно позволить моим защитникам передать мне новые дозиметры", – заявила экс-премьер.

В то же время, пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины сообщила, что в палате харьковской больницы, где проходит курс реабилитации Ю.Тимошенко, обнаружен тайник, замаскированный под Уголовно-процессуальный кодекс Украины, в котором хранились запрещенные технические устройства. Кроме того, найдены лекарства неустановленного происхождения.

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