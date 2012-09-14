Стало известно, о чем разговаривали Янукович и турецкий премьер

{1-} В четверг, 13 сентября, Президент Виктор Янукович встретился с премьер-министром Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым договорился о сотрудничестве в сфере энергетики - транспортировке электроэнергии, строительстве в Турции подземных газохранилищ и добыче углеводородов.
О результатах встречи, продлившейся более часа, Янукович рассказал участникам стратегического совета, сообщает «Коммерсантъ-Украина».
«Только что мы завершили нашу встречу с господином премьер-министром, на которой детально обсудили весь комплекс актуальных вопросов двустороннего сотрудничества»,— заявил Президент, добавив, что в последнее время сотрудничество между двумя странами «существенно оживилось».
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«Прогресс отмечается практически по всем направлениям, которые составляют фундамент наших отношений»,— констатировал Янукович.
Отметив, что Украина готова к углублению сотрудничества с Турцией в энергетической сфере, Янукович акцентировал внимание на «интенсивном диалоге» по данному вопросу, который сейчас ведут правительства двух стран.
«Подчеркну также нашу заинтересованность в присоединении Украины к реализации проекта Трансанатолийского газопровода, мы этот вопрос с господином премьер-министром обсудили»,— сказал Президент.
Турецкий премьер заверил Януковича в том, что сотрудничество в сфере энергетики «придаст глубину» отношениям двух стран.
«Мы знаем, что вопрос энергетики носит для Украины серьезный характер, поэтому хотим развивать двусторонние отношения в этой области»,— заявил он, добавив, что в дальнейшем обе страны будут реализовывать совместные проекты по транспортировке электроэнергии, строительству в Турции подземных газохранилищ и добыче углеводородов.
Ранее «Главред» сообщал, что Украина рассчитывает на участие в азербайджанско-турецком консорциуме по строительству трансанатолийского газопровода в обход России.
фото: president.gov.ua
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