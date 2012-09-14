За украинской милицией установят видеонаблюдение

{1-} В Украине установят видеонаблюдение во всех отделениях милиции. На рабочих местах сотрудников МВД устанавливают видеослежку. Первыми на себе испытывают видеонаблюдение правоохранители Хмельницкой области, пишет «Сегодня»

Как рассказал глава БНОН МВД Украины Александр Терещук, «электронные глаза» помогут, например, его подразделению контролировать сотрудников, которые задерживают наркосбытчиков. Дело в том, что последние часто сетуют, мол, оперативники ведут себя неправомерно. Опыт позаимствовали у турецкой полиции, правда, у заморских стражей порядка такое видео – немое.

«У нас записывается и видео, и звук. Кстати, тепер в любой момент руководство сможет увидеть, насколько опрятны сотрудники на службе. Это дисципринирует их. Видеоматериалы будут храниться месяц», - рассказал нам начальник хмельницкой облмилиции генерал-майор Сергей Шутяк.

Возможно, видеонаблюдение спасло бы украинскую милицию от крупного скандала, который произошел на днях. Так, 28 сотрудников сумского Беркута обратились с заявлением, в котором написали, что начальство каждый месяц требует у них по 150 грн. Проводится проверка.

Как сообщал «Главред» ранее, 4 июля Верховная Рада выделила 996 миллионов гривен на организацию видеонаблюдения за парламентскими выборами.

Как известно, аналогичную систему видеонаблюдения во время выборов Президента России также внедряла компания «Ситроникс».

Премьер-министр Николай Азаров заявил, что во время выборов в Верховную Раду Украины на избирательных участках установят 34 тысячи видеокамер для наблюдения за ходом голосования.

Напомним, систему видеонаблюдения на выборах Верховной Рады будет создавать компания «Ситроникс информационные технологии Украина».

Компания была определена поставщиком соответствующих товаров, работ и услуг по заключению Министерства инфраструктуры.

фото:khersonline.net

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